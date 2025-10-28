Habertürk
        Bahar yeni bölüm canlı izle | Show TV Bahar 56. bölüm canlı, anlık, reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izle

        Bahar 56. bölümde neler olacak? Bahar yeni bölüm canlı izle

        Bahar dizisi bu akşam 56. bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Televizyon başında olamayacak izleyiciler, Show TV'nin resmi internet sitesi üzerinden diziyi canlı olarak takip edebilecek. Peki, Bahar'ın yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte 56. bölüme dair öne çıkan detaylar ve Show TV canlı yayın izleme ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 16:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:04
        • 1

          Bahar bu akşam 56. bölümü ile Show TV ekranlarına gelecek. Yeni bölümü televizyonda izleme fırsatı yakalamayacak seyirciler için Show TV web sitesi üzerinden dizi canlı olarak izlenebilecek. Peki, Bahar'da bu akşam neler olacak? İşte yeni bölümün özeti ve Show TV canlı izleme ekranı

        • 2

          BAHAR 56. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Seren’in hastaneden uzaklaştırılması, Baharların kafasında yeni soru işaretleri yaratır. İsmail Bey’e her şeyi kimin anlattığı merak konusuyken, herkes gerçeğin peşindedir.

        • 3

          Aziz Uras, kendini aklamaya çalışırken; Seren sakinliğini korur. Ancak bu sakinlik, Uras’a oynayacağı büyük oyunun parçasıdır.

        • 4

          Seren, ihaneti kendi yöntemleriyle ortaya çıkarıp ondan boşanmayı planlamaktadır. Fakat Aziz Uras’ın da yeni hamleleri vardır.

        • 5

          Bu sırada Bahar, kaybolan hard diskin Harun’un elinde olduğunu öğrenir. Fakat gerçeği ortaya çıkarmak hem Seren’in hem de Uras’ın kariyerini tehlikeye atacağından arada kalır.

        • 6

          Bahar, Seren’i işe döndürmenin yollarını ararken diğer yandan Evren’e duyduğu duygularla yüzleşir.

        • 7

          O, Evren’le ilgili bir kararın eğişindeyken Harun’un da Bahar’a karşı hisleri açığa çıkınca, dengeler tamamen değişir.

        • 8

          İsmail Bey’e her şeyi kimin anlattığı merak konusuyken, herkes gerçeğin peşindedir.

        • 9

          BAHAR 56. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI

          Bahar 56. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizi canlı olarak Show TV web sitesi üzerinden yayınlanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak, Show TV canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz.

          SHOW TV CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Habertürk Anasayfa