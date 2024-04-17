'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' zirvenin değişmeyen adı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı fenomen dizisi; ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 9'uncu bölümü ABC1 20+’da 13.92 oranı 34.69 izlenme payı, AB grubunda 13.15 izlenme oranı 36.51 izlenme payı, Total’de ise 10.44 izlenme oranı 27.41 izlenme payı elde ederek salı akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Reyting rekortmeni dizi #Bahar etiketiyle 10 saat 35 dakika boyunca TT listesinde yer alırken, ekranda adeta oyunculuk resitali izleten Demet Evgar, 10 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. 9. bölümde köşeye sıkışan ve verdiği kararlarla çok konuşulan Timur, 3 saat 45 dakika TT listesinde yer alırken; artık onunla özdeşleşen takma ismi Tümor ise 4 saat 10 dakika boyunca TT listesindeydi. Ayrıca Evren 2 saat 5 dakika, Rengin 2 saat 10 dakika, Aziz Uras 3 saat 50 dakika ve Seren 2 saat 15 dakika boyunca sosyal medyanın gündem konusu oldu. Bahar’a platonik aşkıyla bilinen, dün akşam yayımlanan bölümde eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken Doruk ise 8 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN 9'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Timur ve Rengin hastane odasında sarılırken, odaya Aziz Uras girdi ve babasının gizli ilişkisini öğrendi. Bahar ise ameliyata girerken ondan neden özür dilediği konusunda Rengin ile yüzleşti ama Rengin’den aldığı yanıtları samimi bulmadı ve kuşku duymaya devam etti. Aziz Uras, gördüklerini anlatmak için annesinin yanına gitti fakat Bahar’ın aniden burnu kanayınca susmayı tercih etti. Bahar’ın hastalığının yeniden nüksetmesinden endişelenen Aziz Uras ve Evren, Bahar ile yakından ilgilendi. Bahar’ı stresten uzak tutmak isteyen Evren, bu konuda Çağla’yı da uyardı ve Bahar’ı şüphelerinden arındırmasını istedi.

Aziz Uras, Timur ve Rengin’i yakaladı;

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Aziz Uras’a yakalanan ve hastaneden apar topar taburcu olan Rengin ise Parla ile yüzleşti. Fakat Parla geri adım atmayınca Rengin, gerçekleri Bahar’a söylemesi için Timur’a baskı yaptı. Her açıdan köşeye sıkışan Timur, sonunda Bahar ile konuşmaya karar verdi ama Aziz Uras’tan Bahar’ın tahlil sonuçlarının kötü olduğunu öğrenince Rengin’le ilişkisini açıklamaktan vazgeçti. Reha Hoca’nın bölüm toplantısında Rengin’in ABD'ye taşınma kararını açıklamasıyla hem Timur hem de Bahar şok oldu. Bu ani karar, Bahar’ın şüphelerini iyice artırdı. Haberi duyan Timur ise kendine yeni bir hayat kurmaya karar veren Rengin’i aradı ve Parla ile bağ kurabilmek için beraber yemeğe çıkmak istedi. Artık her şeyi, herkesin öğrenmesini isteyen Parla, Umay’a haber verdi ve yemekte ele ele tutuşan Timur ve Rengin’i Umay yakaladı. Timur ise panikle Aziz Uras’tan yardım istedi ve Aziz Uras kardeşi Umay’la konuşup bu sırrı neden saklamaları gerektiğini anlattı.

Umay, Timur ve Rengin’in ilişkisini öğreniyor;

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Timur, Rengin’in meydan okumasından sonra Peran Vakfı Bağış Gecesi’ne Bahar gelmesin diye ona nöbet yazdı ama Çağla ve Seren’in desteğiyle Bahar, yerine bir başkasını buldu ve hep birlikte geceye hazırlandılar. Bahar geceye hem enerjisiyle hem de güzelliğiyle damgasını vurdu. Aralarında soğuk rüzgarlar esen Aziz Uras ve Seren’i bir araya getirmek için plan yapan Bahar ve Evren, ikiliyi dansa kaldırdı ve eş değiştirip birlikte dans ettiler. Hem bu anlara şahit olan hem de Doruk’un Bahar’a yaptığı serenadı dinleyen Timur, kıskançlıktan küplere bindi. Bahar’ın şarkısı ve herkesi kendine hayran bırakan neşesi ise hem Timur’u hem de Evren’i çok etkiledi. Geceye ayak basan Rengin’i görünce yolun sonuna geldiğini anlayan Timur, kendini sahneye attı. Geceye katılanların huzurunda Bahar’dan özür dileyen ve Bahar’ın eşi olduğu gerçeğini açıklayan Timur; “Bahar Yavuzoğlu, lütfen beni affet! Sen benim hayatımın aşkısın…” sözleriyle herkesin gözü önünde Bahar’ı öptü!

İşte bölümün final sahnesi;

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...