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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 15'inci bölümün ilk tanıtımı yayınlandı

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 15'inci bölümün ilk tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 15'inci bölümünden ilk tanıtım yayımlandı. Her hafta gündeme damgasını vuran diziden yayınlanan tanıtım, yeni bölümde heyecanın doruklara ulaşacağının ilk sinyallerini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:01
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        Yeni bölümden ilk tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı çok sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 15'inci bölümünden ilk tanıtım yayımlandı. Her hafta gündeme damgasını vuran diziden yayınlanan tanıtım, yeni bölümde heyecanın doruklara ulaşacağının ilk sinyallerini verdi.

        Tanıtımda, Bahar’ın özgürlüğe adım adım yaklaşırken Timur’un boşanmak istememesi dikkat çekerken, Dora‘nın Timur’a nasıl yardım edeceği akıllarda soru işareti oluşturdu. Parla’nın başına gelen talihsiz bir kaza, Bahar ve Rengin’i karşı karşıya getirirken; Bahar’ın Timur’a “Evet, sen neden duyarsızsın bu kadar kendi çocuğuna?” demesi, Rengin cephesinde büyük şok etkisi yarattı. Bahar’ın avukatı Ayhan’dan Aziz Yavuzoğlu’nun evi dahil her şeyi ona bıraktığını öğrenmesiyle, Timur ve Nevra’yı eve almaması ise tanıtıma damga vurdu. Bahar temizliğine kaldığı yerden devam eden Bahar’ın yeni bölümde atacağı adımlar ise merak konusu oldu.

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        MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' yeni bölümleriyle her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
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