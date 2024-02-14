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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' ilk bölümüyle zirvede yer aldı

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' ilk bölümüyle zirvede yer aldı

        SHOW TV'nin sabırsızlıkla beklenen iddialı dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dün akşam heyecanı yüksek bir bölümle ekran yolcuğuna başladı. Sürükleyici ve sıcak hikâyesiyle izleyicileri ekran başına toplayan dizi; AB ve ABC1 20+ kategorilerinde en çok izlenen dizi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 13:59 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:59
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        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' zirvede
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        SHOW TV’nin yeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini üstlendiği, MF Yapım imzalı dizinin senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın', ilk bölümüyle izleyicilerin gönlünde yer edindi.

        “Bütün çiçekleri koparsanız da baharın gelişini engelleyemezsiniz…” cümlesiyle öne çıkan dizi ekranlara da baharı getirdi.

        ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın birinci bölümü; AB grubunda 4.99 izlenme oranı 13.97 izlenme payı, ABC1 20+’da 4.93 izlenme oranı 11.99 izlenme payı, Total’de 3.75 izlenme oranı 9.23 izlenme payı elde etti. #Bahar etiketiyle yaklaşık 6 saat TT listesinde olan dizi salı akşamına damgasını vurdu.

        Uzun bir aradan sonra 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' ile ekranlara dönen Demet Evgar, başarılı performası ile TT listesinde tam 10 saat 40 dakika yer aldı. Dizinin ikinci bölümünden yayınlanan tanıtıma, Bahar için destek mesajları yağarken; oyuncuların performansları da övgü dolu yorumlar aldı.

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        BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiş, ailesine karşı fedakar ve sevgi dolu bir kadındı. Bahar’ın dışarıdan çok mutlu görünen hayatı, ani hastalığı ile bir anda sarsıldı. Bahar’a karaciğer yetmezliği teşhisi koyuldu.

        Bu süreçte tesadüf eseri yolunun kesiştiği cerrah Evren, Bahar’ın destekçisi ve doktoru oldu. Bahar’ın acilen karaciğer nakli olması gerekiyordu ve ailede bir tek eşi Timur’un karaciğeri uyumlu çıktı ancak Timur, karaciğerini vermek istemedi. Timur ve annesi Nevra’nın söyledikleri, Bahar’ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Evren’in de çabalarıyla karaciğerini verebilecek uygun başka bir donör bulundu ve Bahar ameliyata alındı. Bahar yeniden yaşama tutundu ancak bu sefer ailesinin, özellikle eşinin gerçek yüzüyle tanıştı. Bahar için işte şimdi her şey yeniden başlıyordu.

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        İlk bölümün final sahnesi;

        İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “BUGÜN BENİM YENİ HAYATIMIN İLK GÜNÜ”

        Dizinin yeni bölüm tanıtımı ise izleyicileri şimdiden sabırsızlandırdı. Geçirdiği zorlu ameliyat sonrasında yeni hayatına başlayan Bahar’ın, eski gündelik alışkanlıklarını bırakması ve kendi için yaşamaya başlaması alkış topladı.

        Bahar’ın “Sevgili eşim Timur ve annem yaptıklarınızı hiç unutmayacağım!” sözleri, dizinin ilerleyen bölümlerinde heyecanın dozunun artacağının sinyallerini verirken; yeniden doğuş hikayesinde Bahar’a destek veren Evren’in (Buğra Gülsoy) “Bence sen çok iyi bir doktor olursun…” cümlesi izleyicileri Bahar’ın yolculuğu konusunda meraklandırdı.

        'Bahar’ın 2'nci bölüm tanıtımı;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?

        BURÇLAR

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        Boğa
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        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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