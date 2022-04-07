İş Sanat, bahar ara tatilinde İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi, Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda yer alan “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi”nde farklı yaş grubundaki çocukları, birbirinden farklı atölyeler ile ağırlıyor.

Eğlenceli ve Öğretici Atölyeler Türkiye İş Bankası Müzesi’nde

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik “Müze Hatıram Atölyesi”, “Madalya Atölyesi” ve “İşim Birikim” atölyeleri düzenleniyor.

5 - 6 yaş grubunun katılabileceği “Müze Hatıram Atölyesi”nde çocuklar önce müzeyi eğitmenler eşliğinde gezecek, bankacılık nesnelerini eski – yeni, geçmiş – gelecek, benzerlik – farklılık kavramları üzerinden inceleyip, keşfettikleri nesne ve mekanları, ‘çizgilerimi birleştir’ çalışması ve resim etkinliği ile pekiştirecek. Müze gezisi ve atölye çalışması toplam 1 saat sürecek. Müze Hatıram Atölyesi, 12, 13 ve 14 Nisan günlerinde saat 11.30’da, 15 Nisan Cuma günü saat 14.00’te, 16 ve 17 Nisan günlerinde ise saat 12.00’de başlayacak.

2. ve 4. sınıflara özel olarak hazırlanan ve Müze’de devam eden “Bir Asrın Ardından” sergisi kapsamında düzenlenen ücretsiz “Madalya Atölyesi”nde ise çocuklar sergi turu ile başlayıp, çeşitli Türk ve dünya madalya örneklerini tanıtıcı bir sunumla madalyaların özelliklerini inceleyecek ve kendi madalyalarını tasarlayacak. Toplam 1 saat sürecek atölye çalışmaları 12, 13, 14 ve 16 Nisan günlerinde, saat 10.00’da başlayacak.

Birikim, tasarruf kavramlarının irdelendiği, kumbara tasarımlarının incelendiği müze turuyla başlayan “İşim Birikim Atölyesi”nde Türkiye İş Bankası Müzesi’nin tasarladığı İşim Birikim kutu oyunu ile çocuklar tasarruf, bütçe yapmanın önemi, parayı doğru yönetme, arz-talep dengesi gibi ekonominin temel prensiplerini kavrayacak. Atölye, 12, 13 ve 14 Nisan günlerinde, saat 14.00’te, 15 Nisan Cuma ise 10.00’da 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine, 15 Nisan Cuma, 11.30’da ise 5. ve 7 sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek. Atölye çalışması toplam 1 saat sürecek.

Her bir atölye için kontenjanlar 15 kişi ile sınırlı olup, info@isbankmuze.com.tr adresinden kayıt gerçekleştirilebilir, 0212 511 18 04 telefon numarasından bilgi alınabilir.

‘Müze Hatıram Atölyesi’ ve ‘Dünyanın Parası Atölyesi’ İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, bahar ara tatiline özel olarak düzenlediği, farklı yaş gruplarına yönelik “Müze Hatıram Atölyesi” ve “Dünyanın Parası Atölyesi” ile çocukları misafir edecek.

Ankara'da İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde gerçekleşecek, 6-7 yaş grubunun katılabileceği “Müze Hatıram Atölyesi”nde çocuklar önce müzeyi eğitmenler eşliğinde gezecek, bankacılık nesnelerini eski – yeni, geçmiş – gelecek, benzerlik – farklılık kavramları üzerinden inceleyip, keşfettikleri nesne ve mekanları, ‘çizgilerimi birleştir’ çalışması ve resim etkinliği ile pekiştirecek. Müze gezisi ve atölye çalışması toplam 1 saat sürecek.

8-10 yaş grubunun katılabileceği “Dünyanın Parası Atölyesi”nde ise geçmişten günümüze kadar paranın gelişimini ve geçirdiği safhaları çizgi film gösterimiyle öğrenerek farklı para tasarımlarını, ülkelerin paraları arasındaki farkı ve paranın üzerindeki sembollerin anlamlarını öğrendikten sonra kendi paralarını tasarlayıp hediye kumbaralarını alacaklar. Müze gezisi ve atölye çalışması toplam 1 saat sürecek.

“Müze Hatıram Atölyesi” 13 Nisan Çarşamba ve 16 Nisan Cumartesi, “Dünyanın Parası Atölyesi” ise 15 Nisan Cuma ve 17 Nisan Pazar, 13:00’da İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ücretsiz gerçekleştirilecek.

Her bir atölye için kontenjanlar 15 kişi ile sınırlı olup, atölyeler için rezervasyonlar atolye@issanat.com.tr adresinden gerçekleştirilebilir, kayıt için 0312 222 70 66 telefon numarasından bilgi alınabilir.

İstiklâl Sergisi’nde Çocuklara Özel Rehberli Turlar

"Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi"nde ise 11 - 16 Nisan tarihleri arasında, çocuklara yönelik rehberli turlar düzenleniyor. Sergi her gün İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Millî Mücadele’nin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında İş Sanat tarafından İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde eş zamanlı olarak açılan “İstiklal” Sergisi, “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru” başlığıyla genişletilerek İzmir’de ziyarete açıldı.

Ziyarete açıldığı günden bu yana 50 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edilen sergi, hafta içi 10.00 – 17.00, hafta sonu ise 11.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.

Rehberli turlar için istiklal.izmir@issanat.com.tr adresinden kayıt gerçekleştirilebilir.