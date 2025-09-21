Habertürk
Habertürk
        Bahar Şahin ile Hayat Van Eck, 'Sevince'yi anlattı

        Bahar Şahin ile Hayat Van Eck, 'Sevince’yi anlattı

        Adını Erkin Koray'ın ünlü şarkısı 'Sevince'den alan filmde her zorluğun üstesinden gelineceğinin en güzel göstergesi olan 'Cem' ile 'Elif'in sevgisine hayat veren Hayat Van Eck ile Bahar Şahin, rolleri hakkında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 11:04 Güncelleme: 21.09.2025 - 11:04
        Karakterlerini anlattılar
        Bülent Çatar’ın yapımcılığını, Barış Başar’ın yönetmenliğini ve Ünal Yeter ile senaristliğini üstlendiği 'Sevince', 26 Eylül’de sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerini Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli’nin paylaştığı film, farklı dünyalardan gelen iki gencin dokunaklı aşk hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

        Filmde; 'Cem' ile 'Elif’in sevgisine hayat veren Hayat Van Eck ile Bahar Şahin, rolleri hakkında açıklamalarda bulundu.

        Hayat Van Eck: 'Cem', her şeyden öte, kendine has bir insan. Çoğumuzun günlük hayatta iletişime geçtiği insanlardan duygu dünyası ve yaşama tepkileri açısından beklenilenden farklı. Filmde de bu duygulardan onu en çok harekete geçiren ve değiştiren, onun için yeni bir his olan, sevgi. Ne kadar farklı olursak olalım, herkesin ortak deneyimi olan aşk, onun dünyasına yeni bir boyut kattı. Bu boyuttaki deneyim ettiği yeni renkler, çevresindeki yaşamla da daha derinden etkileşime geçmesini sağladı. Sevmek, sevebilmek, insanın korktuğu yollarda ilerleyebilmesi için kalpten bir cesaret verir. Bu proje için benimle iletişime geçilip senaryo sunulduğunda, hikâyenin saf ve iyi enerjisi beni büyüledi. Bu enerji o kadar kuvvetliydi ki, kiminle bir araya gelsek, bundan etkilenmiş gibi, elinden ne geliyorsa yaparak, önümüze çıkan dağ gibi zorlukları aşmamızı sağladı. Sevginin gücü aslında her şeyden güçlü, filmde de bunu hem anlatarak hem de yaşayarak ispat etmiş olduk.

        Bahar Şahin: 'Elif', hayalleri için büyük şehirde savaş verirken aşkın gücüyle kendi yolunu da buluyor. Cem’le yaşadığı aşk, ona hem sabrı hem de farklılıklara saygının değerini öğretiyor. Bu film, seyirciye içini ısıtacak bir sevgi hikâyesi sunuyor. Biz aşkın en saf halini anlatıyoruz. Dokunmadan, hissederek, bakışarak… Çünkü karşımda anlamak için çabalayan birisi var, onun karşısında anlatmak için kendini yerle yeksan eden de. Bence aşkın en güzel hali bu.

        Filmde Cem karakterini canlandıran Hayat Van Eck, Asperger sendromuna sahip bir genci oynuyor. Cem’in rutinlerle örülü hayatı, hayallerinin peşinden İstanbul’a gelen Elif (Bahar Şahin) ile tanışmasıyla bambaşka bir yöne evriliyor. Sevgi ve anlayışın, görünmez sınırları aşarak hayatları nasıl değiştirebileceğini anlatan film, seyirciye hem kalbe dokunan hem de farkındalık yaratan bir deneyim sunmayı hedefliyor.

        #Sevince

