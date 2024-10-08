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        Haberler Televizyon "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?"ın yeni ön izleme sahnesi

        "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?"ın yeni ön izleme sahnesi

        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?"ın heyecanla beklenen yeni bölümünden iki yeni ön izleme sahnesi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:46
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        Yeni tanıtımı yayınlandı
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        Bahar ve Timur’un çekişmesi tüm hızıyla sürerken, Timur’un “Evren seni neden seçsin Bahar?” sorusu dikkat çekti. Her durumda üste çıkmaya çalışan Timur, Bahar’ı etkilemeye çalışsa da artık uyanan ve ikinci baharını yaşamak için adımlar atan Bahar’ın kendinden emin duruşu, ön izleme sahnesine damgasını vurdu.

        KADRODA SÜRPRİZ BİR İSİM

        Usta isimleri bir araya getiren "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?"ın kadrosuna başarılı oyuncu Nihal Yalçın dahil oldu. Fenomen diziye 19. bölümden itibaren dahil olacak olan Nihal Yalçın; Seren’in annesi Efsun Köksal karakterine hayat verecek.

        Bahar’dan tamamen farklı bir karaktere sahip olan, ünlü ve başarılı moda tasarımcısı Efsun, bütün dengeleri değiştirmeye geliyor. Yayınlanan ön izleme sahnesinde, ilk tanıştıkları andan itibaren Bahar’la yıldızları barışmayan Efsun’un, zamanla Bahar’a mücadele edeceği yeni cepheler açacağının ilk sinyalleri verildi.

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        MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakteriyle dahil oluyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

        İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 19. Bölüm 1. Ön İzlemesi;

        İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 19. Bölüm 2. Ön İzlemesi;

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

        BURÇLAR

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        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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        Aslan
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