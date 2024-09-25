'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' yeni sezonun ilk bölümüyle zirvenin sahibi oldu

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Ekranlarda 'Bahar' fırtınası yeniden başladı.

SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizilerinden ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 17'nci bölümü ABC1 20+ grubunda 7,90 izlenme oranı 21,16 izlenme payı, AB’de 7,29 oranı 22,32 izlenme payı elde ederek birinci olurken; Total’de ise 5,83 izlenme oranı 16,66 izlenme payı elde etti.

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', sosyal medyada da izleyicilerin büyük beğenisi toplarken, #bahar etiketi 9 saat 35 dakika boyunca gündem konusu oldu. Uzun bir aradan sonra 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ ile ekranlara dönen Büşra Pekin, 7 saat 45 dakika TT listesinde yer alırken, hayat verdiği Süreyya karakteri ise 4 saat 55 dakika listede kaldı.

Geçirdiği ölümcül kazanın etkilerini henüz atlatamayan ve anne-babasının boşanmasında da fazlasıyla etkilenen Umay, 8 saat 20 dakika boyunca X’te gündem konusu olurken; Bahar ile ayrı kaldıkları dönemde yolları Süreyya ile kesişen ve nihayet kalplerinin sesini dinleyip Bahar’la bir araya gelen Evren karakteri ise 3 saat 10 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Timur ve Nevra’nın yanlarına taşınmasıyla, geçmişte Bahar’ın yaşadıkları deneyimleyen Rengin ise 2 saat boyunca gündem konusu oldu. REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 17'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Bahar ve Timur’un riskli ameliyatının üzerinden bir ay geçmişken ikilinin anlaşmalı boşanması da gerçekleşti. Bahar geçmişi arkasında bırakıp ikinci baharını yaşamak için uyanırken; Timur ve Nevra’nın Rengin’le yaşamaya başladığı, Evren’in de Bahar’la yaşadığı tartışmadan sonra inzivaya çekilip gizemli bir kadınla beraber olduğu ortaya çıktı. Bahar’dan Günaydın Mesajı; Bahar, “Yeni Hayatına Merhaba” partisinde sevdikleriyle birlikte zorlu günleri geride bırakmasını kutlar ve keyifli anlar yaşarken, Seren’in aniden bayılması herkesi panikletti. Seren’i apar topar hastaneye getiren Bahar, Çağla ve Gülçiçek, orada Timur ve Nevra’yla karşı karşıya gelince ortalık karıştı. Bu esnada hastaneye giriş yapan yeni başhekim Süreyya, karşılaştığı manzara karşısında acil bir toplantı istedi.

Bahar’ın ‘Hayata Merhaba’ partisi; REKLAM Hamile olduğunu henüz Aziz Uras’a söyleyemeyen Seren, kan testi vermek istemeyince durumu Bahar’la paylaştı ve bu esnada perdenin arkasında olan Timur da ikilinin konuşmasına şahit oldu. Seren’in vereceği her türlü karara saygı duyan Bahar, bu sırrı saklaması için Timur’u da tembihledi. Aziz Uras’ın anne ve babasının ameliyatında ihmalle suçladığı Evren’i şikayet ettiği ve Reha Hoca’nın şikayet dilekçesini işleme koymadığı açığa çıktı. Hastaneye gelince bu dosyayı ivedi bir şekilde işleme koymak isteyen Süreyya; heyeti toplayıp hakkında karar vermek için Evren’i çağırdı. Soruşturması için hastaneye gelen Evren, yakın geçmişte bir süre beraberlik yaşadığı ve sonra ona kalbinde biri olduğunu açıkladığı Süreyya’yı, Peran Vakıf Hastanesi’nin yeni başhekimi olarak bulunca şok oldu.

Evren, heyette bir açıklama yapmak istemezken; toplantıya aniden dalan Timur, Bahar’ın gözüne girebilmek için Evren’i savundu ve bunun üzerine kurul, Evren’in suçsuz olduğuna karar verdi. Fakat Evren yine de istifa dilekçesini verip hastaneden ayrıldı. Öğrendiği bilgilerle Bahar ve Evren’in bir ilişkisi olduğundan şüphelenen Süreyya, Evren’le yüzleşti ve ona kalbindeki kişinin Bahar olup olmadığını sordu. Süreyya aldığı yanıttan sonra Evren’le veda konuşması yaparken; Evren’in istifa kararından sonra peşinden giden Bahar, ona uzun zamandır kendinden bile sakladığı duygularını itiraf etti. Bunun üzerine Evren, Bahar’ı öperken; Timur ve Süreyya bu ana şahit oldu.

Finale damga vuran Evren ve Bahar sahnesi; REKLAM 'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?'IN HEYECANLA BEKLENEN 18'İNCİ BÖLÜMÜNDEN İLK TANITIM YAYINLANDI! Dün akşam yayınlanan bölümüyle ortalığı kasıp kavuran “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?”ın yeni bölümünden ilk tanıtım da yayınlandı. Bahar ve Evren’in öpüşmesi dün akşam ekrana gelen bölüme damgasını vururken; dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Evren’in “Buradayız, ikimiziz ve dünyanın geri kalanı bizi ilgilendirmiyor,” sözleri dikkat çekti. Tanıtımda ikilinin öpüşmesine tanık olan Timur, Bahar’ı suçlarken; Umay da anne ve babasının kavgasından Evren’i sorumlu tuttu. Kalbi ve çevresindeki baskılar arasında kalan Bahar’ın en büyük destekçisi yine Çağla olurken; mesleğini kaybetmesinden dolayı Timur’u suçlayan Rengin, Timur’un evlilik teklifiyle şok oldu. “Anneler de kusurlu olabilir, benim de hata yapmaya, yanlış yapmaya, denemeye ihtiyacım var,” diyen Bahar ve Evren’in ilişkisinin nasıl ilerleyeceği ise büyük merak konusu oldu.

İşte ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’18'inci Bölüm Birinci Tanıtımı; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!