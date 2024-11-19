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        Haberler Bilgi Magazin Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın canlı izle| Bahar 25. bölüm canlı kesintisiz Show TV canlı yayın ekranından izle

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 25. bölümde neler olacak? Bahar yeni bölüm canlı izle

        Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde; Evren'le baş başa ilk yemeğini yiyecek olan Bahar'a Çağla'nın desteği dikkat çekerken, Bahar ve Evren'in buluşmasında izleyicilerin ikilinin hem komik hem de heyecanlı anlarına tanık olacaklarının ilk ipuçlarını veriyor. İşte, Bahar canlı yayın izleme linki ve bölüm özeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:03
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        • 1

          Show TV'nin reyting rekortmeni dizizi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Tansiyonun giderek yükseldiği bölümde seyirci yine ekran başına kilitlenecek. Peki, Bahar 25. bölümde neler olacak? İşte, yeni bölüm konusu ve Bahar 25. bölümü canlı izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekranı...

        • 2

          BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Efsun’un başına gelen kazayı kendince soruşturan Edip’in iki kişinin eve girdiğini anlamasıyla Bahar’ın üstündeki baskı artar.

        • 3

          İtiraf etmeyi defalarca düşünen ama yapamayan Bahar, Edip’in son hamlesiyle herkesi şaşırtacak bir karar alır.

        • 4

          Bu tüm aile dinamiklerini değiştirirken, Aziz Uras ve Seren için de işler zorlaşacaktır.

        • 5

          Kaza sonucu hastaneye gelen yaralılar bir yandan geçmiş travmaları canlandırırken diğer yandan da Timur, Rengin, Evren ve Bahar’ı birlikte çalışmaya zorlar.

        • 6

          Ameliyatta yaşanan bir durum Bahar’ı önemli bir kararın eşiğine getirir. Bahar, aşkını mı yoksa doğru olanı yapmayı mı seçecektir?

        • 7

          BAHAR CANLI İZLE

          Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 25. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

          SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN KADROSU

          Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisinin kadrosunda; Demet Evgar (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mehmet Yılmaz Ak (Timur), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Nizam Namidar (Rıza), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da (Efsun) karakterine hayat veriyor.

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