'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 25. bölümde neler olacak? Bahar yeni bölüm canlı izle
Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde; Evren'le baş başa ilk yemeğini yiyecek olan Bahar'a Çağla'nın desteği dikkat çekerken, Bahar ve Evren'in buluşmasında izleyicilerin ikilinin hem komik hem de heyecanlı anlarına tanık olacaklarının ilk ipuçlarını veriyor. İşte, Bahar canlı yayın izleme linki ve bölüm özeti...
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizizi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Tansiyonun giderek yükseldiği bölümde seyirci yine ekran başına kilitlenecek. Peki, Bahar 25. bölümde neler olacak? İşte, yeni bölüm konusu ve Bahar 25. bölümü canlı izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekranı...
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BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Efsun’un başına gelen kazayı kendince soruşturan Edip’in iki kişinin eve girdiğini anlamasıyla Bahar’ın üstündeki baskı artar.
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İtiraf etmeyi defalarca düşünen ama yapamayan Bahar, Edip’in son hamlesiyle herkesi şaşırtacak bir karar alır.
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Bu tüm aile dinamiklerini değiştirirken, Aziz Uras ve Seren için de işler zorlaşacaktır.
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Kaza sonucu hastaneye gelen yaralılar bir yandan geçmiş travmaları canlandırırken diğer yandan da Timur, Rengin, Evren ve Bahar’ı birlikte çalışmaya zorlar.
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Ameliyatta yaşanan bir durum Bahar’ı önemli bir kararın eşiğine getirir. Bahar, aşkını mı yoksa doğru olanı yapmayı mı seçecektir?
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BAHAR CANLI İZLE
Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 25. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
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BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN KADROSU
Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisinin kadrosunda; Demet Evgar (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mehmet Yılmaz Ak (Timur), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Nizam Namidar (Rıza), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da (Efsun) karakterine hayat veriyor.