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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 44. bölümüyle ekrana geldi

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 44'üncü bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi. Sosyal medyada da gündem konusu olan dizi, #Bahar etiketiyle 3 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:49
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        Sosyal medyada da gündem oldu
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 44'üncü bölümü ABC1 20+ grubunda 5,92 izlenme oranı 15,82 izlenme payı, AB’de 5,25 oranı 15,63 izlenme payı, Total’de ise 4,57 izlenme oranı 12,38 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da gündem konusu olan dizi, #Bahar etiketiyle 3 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel Tolga karakterine, Esra Ruşan da Naz karakterine hayat veriyor.

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        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 44'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Evren’in Amerika'ya gidişinin üzerinden aylar geçmişken, Bahar da onu düşünmemek ve acısından kaçmak için kendini işine verdi. Bahar, yoğun mesai ve uykusuz nöbetlerinin arasında bir daha Evren’den haber alamayacağını düşünürken, Jennifer Evren’den bir dizi ameliyat için Türkiye’ye, Peran Vakıf Hastanesine dönmesini rica etti. Uzun süredir kendini salmış, iyi hissetmeyen Bahar, Evren’in döneceğini duyunca ne yapacağını şaşırdı ve Çağla’dan destek aldı. Timur ise her şeyi yoluna koymaya çalıştı, türlü bahanelerle Bahar’ın evine girip çıkarken yeniden Evren’le karşı karşıya geleceğini öğrenince rahatsız oldu.

        Evren'e yeni görev;

        Peran çalışanları Evren’e sıcak bir karşılama düzenlerken, Bahar da orada yerini aldı. Fakat Evren’in Bahar’a herkes gibi davranması, aralarında hiçbir şey yaşanmamış gibi yanından geçip gitmesi Bahar’ı hayal kırıklığına uğrattı. İkili aylar sonra Rengin’in de çabasıyla aralarındaki gerilime ve hala devam eden çekime rağmen birlikte çalışmaya başladı.

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        Bahar hayal kırıklığına uğradı;

        Evren, ameliyatı için döndüğü Mehmet Bey ve ona çok düşkün kızı Naz ile tanıştığında; Naz bir türlü Evren’e güvenemedi ve ikili ameliyat üzerinden çatışmaya başladı. Daha önce hastanenin kafeteryasında Naz’la karşılaşan ve ona hemen içi ısınan Bahar ise bu süreçte hem Naz’a destek oldu, hem de Evren’in ne kadar iyi bir cerrah olduğunun altını çizdi.

        Babasının ameliyatının iyi geçtiğini gören ve bir süredir Evren’e bir doktor olarak haksızlık ettiğini düşünen Naz, onu kendi mekanında yemeğe davet etti. Bu esnada Çağla ise Naz’ın mekanında Bahar’a sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. Herkesin doğum gününü unuttuğunu düşünen ve üzülen Bahar, kendisine yapılan sürpriz karşısında şoke oldu.

        Eğlenceli dakikalara sahne olan doğum günü partisinde Bahar şarkısını söyleyip dans ederken, aniden kapı açıldı ve içeriye Evren girdi. Bahar bir anda Evren’i görmenin mutluluğu ve şaşkınlığıyla kalakalmışken, Naz’ın Evren’i karşılamasıyla; Evren’in kendisi için gelmediğini, Naz’la buluşmak için geldiğini anladı ve büyük hayal kırıklığına uğradı. Bu manzaradan sonra ikilinin yeniden bir araya gelmelerinin bir yolu var mı, bundan sonra ilişkilerdeki dengeler nasıl olacak büyük merak konusu oldu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

        BURÇLAR

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        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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