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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Bahar isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BAHAR ADININ ANLAMI NEDİR?

Bahar ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Bahar adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Bahar isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BAHAR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Bahar ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İlkbahar. Gençlik dönemi. Baharat. Bu mevsimde ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar.

BAHAR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Bahar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bahar adını koymak caizdir.

BAHAR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Bahar ismini kullanan 106.271 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Bahar ismini kullanan 19.982 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Bahar ismini kullanan 5.531 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Bahar ismini kullanan 6.190 kişi bulunmaktadır

BAHAR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bahar adındakiler duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilirler. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır. Başkalarını mutlu etmek onları çok mutlu eder. Oldukça sağdık ve evlerine düşkün insanlardır. Ancak biraz daha açık görüşlü olmalı ve kendilerini daha fazla düşünmeleri gerekebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk