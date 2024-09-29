'Bahar'ın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

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Teatral bir anlatımın yer aldığı ön izleme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Kalbinin sesini dinleyip Evren’e açıldıktan sonra Bahar’ın iç sesine ve bilinçaltına konuk olduğumuz ön izleme sahnesi, anlatım diliyle dikkat çekerken; Bahar’ın yaşadığı zorlu içsel süreç de gözler önüne serildi.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” adlı dizi her Salı saat 20.00’de Show TV’de! İşte Bahar’ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi;