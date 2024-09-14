'Bahar'ın afişi göz doldurdu

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SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' yeni sloganıyla 24 Eylül Salı akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon; "Uyanmaya Hazır Mısın?" sloganıyla yola çıkan dizi; 20 yıl boyunca hayallerini ertelemiş, hayatını eşine ve iki çocuğuna adamış Bahar’ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyordu. Tüm zorluklara rağmen güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyen Bahar’ın hikâyesine ortak olduğumuz dizi, yeni sezonunda “Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” vurgusuyla dikkat çekti. Güçlü ve anlamlı bir görselle duyurusu yapılan dizinin yeni sloganı, Bahar’ın uyanışından sonra yaşayacağı ikinci baharında kalbinin sesine kulak vereceğinin ilk sinyallerini verdi.

REKLAM MERAKLA BEKLENEN DİZİDEN YENİ BİR AFİŞ DAHA Yayınlanan yeni sezon tanıtımıyla da gündeme damgasını vuran diziden yeni bir afiş çalışması daha paylaşıldı. Heyecanla beklenen dizinin yeni afişi, yıldız isimleriyle göz doldurdu. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya’nın boy gösterdiği renkli afiş çalışması; bu sezon da Peran Vakıf Hastanesi’nde birbirinden ilginç olaylar yaşanacağının ilk ipuçlarını verdi. Dizinin atmosferine uygun tasarlanan ve sosyal medyada da beğeni toplayan afişte Bahar’ın kucağındaki bebekler büyük merak yarattı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 24 Eylül’den itibaren her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...