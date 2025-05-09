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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın 46'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın 46'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 46'ncı bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 23:49 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:49
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        İlk tanıtım yayınlandı
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        SHOW TVnin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın merakla beklenen 46'ncı bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 46. Bölüm Tanıtımı;

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        Tanıtımda, Umay’ın ortadan kaybolmasıyla sarsılan Bahar ve ailesinde panik rüzgarları eserken, Bahar’ın Aziz Uras ile dertleşmesi, yeni bölümün duygu yüklü anlara sahne olacağının ilk sinyallerini veriyor. Umay’ın en son Parla’yı takip ettiği bilgisi, tüm okları Parla’ya çevirirken; Bahar’ın aldığı haberden sonra eve koşup polis arabasını görmesi yüreğini ağzına getiriyor. Umay’a ne olduğu ise büyük merak konusu oluyor.

        Neslihan Yeşilyurtun yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TVde ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel 'Tolga' karakterine, Esra Ruşan da 'Naz' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00de SHOW TVde!

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        #show tv
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

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