Bahar'ı çocuğunun gözleri önünde öldüren eski sevgili yakalandı

DHA

Adana'da, barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Bahar Torun'u (39), 11 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla öldüren Burak A. yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137'nci Sokak'ta meydana geldi. Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun ile barışmak için evine gitti. Torun'un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Burak A., belinden çıkardığı tabancayla, oğlunun gözü önünde Torun'a ateş açtı. Omzuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Torun kanlar içinde yere yığılırken, Burak A. ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören komşuları Torun'un yarasına tampon yapıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ YAKALADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli Burak A.´nın yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Burak A.´yı saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Burak A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bahar Torun´un cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.