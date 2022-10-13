Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla öldürdü

DHA

Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137 sokakta meydana geldi.

Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun ile barışmak için evine gitti. Bahar Torun´un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Burak A., belinden çıkardığı tabancayla Bahar Torun´a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Olayı gören komşular, kanlar içerisinde yığılan Bahar Torun´un yardımına koşarak omzundaki ve sırtındaki yaralarına tampon yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Burak A. tarafından sokak ortasında tabancayla omzundan ve sırtından vurulan Bahar Torun (39), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eski sevgilisi tarafından katledilen kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi eski sevgili Burak A.yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.