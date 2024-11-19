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        Haberler Televizyon 'Bahar'dan sürpriz tanıtım - Magazin haberleri

        'Bahar'dan sürpriz tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 25'inci bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 18:10 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:33
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        'Bahar'dan sürpriz tanıtım
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        Show TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden dikkat çeken sürpriz bir tanıtım izleyiciyle buluştu.

        Tanıtıma Timur ve Efsun’un yakınlaşması damga vurdu. Bahar ve Evren'in romantik anlarının ekrana geldiği tanıtımda Efsun’un Timur’la dertleşmesi ve ikilinin öpüşmesi herkesi şaşırttı. Salı akşamlarına damga vuran dizide bu sürpriz yakınlaşma ve ikili arasında yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

        Salı günlerinin en çok izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' sürpriz gelişmeleri ve heyecan dolu olaylarıyla bu akşam saat 20.00’de Show TV’de.

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