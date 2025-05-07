Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizinin 45. bölümünde, bir yanda Evren ve Naz giderek daha da yakınlaşırken yaşanan hiç beklemedik bir gelişme Bahar'ı altüst eder. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Bahar 45. bölüm izle ekranı üzerinden takip edebilirler. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…