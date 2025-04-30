Bahar 44. bölüm izle! Show TV ile Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı son bölümü izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler Bahar 44. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Yapımın son bölümünde Evren'in Amerika'ya gidişinin üzerinden aylar geçmiştir. Evren'i düşünmemek için kendini işe veren Bahar, bir daha onu göremeyeceğini sanırken beklenmedik bir haber alır. İşte, 29 Nisan 2025 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz...
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Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. MF Yapım imzalı dizinin son bölümünde Çağla doğum günü yaklaşan Bahar’a sürpriz bir parti organize eder. Bu partinin asıl sürpriziyse Bahar'ı alt üst edecektir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 44. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
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BAHAR’IN 44. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Evren’in Amerika'ya gidişinin üzerinden aylar geçmiştir.
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Yoğun mesai ve uykusuz nöbetler arasında Evren’i düşünmemek için kendini işe veren Bahar, bir daha onu göremeyeceğini sanırken beklenmedik bir haber alır.
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Evren, peş peşe gerçekleşecek birkaç ameliyat için geçici olarak Peran'a dönüyordur.
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Aylar sonra tekrar hastanede omuz omuza çalışmak zorunda kalan Evren ve Bahar’ın bir araya gelmelerinin bir yolu var mıdır?
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Bu sırada Çağla ise doğum günü yaklaşan Bahar’a sürpriz bir parti organize eder.
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Bu partinin asıl sürpriziyse Bahar'ı alt üst edecektir.
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BAHAR SON BÖLÜM İZLE
29 Nisan Salı akşamı ekrana gelen Bahar dizisinin 44. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.