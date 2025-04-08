Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bayram tatili sonrası bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler Bahar 41. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde, Bahar'ın hamilelik haberi Evren’i çok sevindirir ancak bu durum Bahar’ın içindeki kaygıları daha da büyütür. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…