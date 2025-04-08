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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 41. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ve Bahar yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Bahar 41. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bir haftalık aranın ardından yeni bölümü ile ekrana geliyor. Bahar 41. bölüm canlı izle ekranı dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde, tam nikah öncesinde gelen sürpriz bir haberle ne yapacağını şaşıran Bahar, herkesi şoke edecek olaylar zincirinin fitilini ateşler. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:20
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          Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bayram tatili sonrası bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler Bahar 41. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde, Bahar'ın hamilelik haberi Evren’i çok sevindirir ancak bu durum Bahar’ın içindeki kaygıları daha da büyütür. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…

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          BAHAR’IN 41. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Bahar'ın hamilelik haberi Evren’i çok sevindirir ancak bu durum Bahar’ın içindeki kaygıları daha da büyütür.

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          Çünkü henüz tüm testler tam olarak sonuçlanmamıştır ve Bahar böyle bir şeye hazır olup olmadığından emin değildir.

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          Evlilik sürecini hızlandırmaya karar veren çift, aldıkları sarsıcı bir habere rağmen bu kararlarından vazgeçmez.

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          Öte yandan evlilik ve yeni bir çocuk ihtimali, Bahar'ı çocuklarıyla karşı karşıya bırakır.

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          Tam nikah öncesinde gelen sürpriz bir haberle ne yapacağını şaşıran Bahar ise herkesi şoke edecek olaylar zincirinin fitilini ateşler.

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          BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 41. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

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