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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 38. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Bahar 38. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 11 Mart Salı akşamı 38. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu yapımın yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Bahar 38. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Bahar, Seren'in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:04
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          Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Bahar 38. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı medikal, komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümünde Bahar’ın karşısına bugüne kadar hiç deneyimlemediği kadar büyük bir engel çıkacaktır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…

        • 2

          BAHAR’IN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Bahar, Seren’in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir.

        • 3

          Ancak asıl yıkıcı olan, şikayetin Aziz Uras’tan gelmiş olmasıdır.

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          Ona duyduğu güvenin sarsılması, Bahar’ı bilinmez bir yolculuğa sürükler.

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          Aldığı karar herkesi endişelendirirken, hastane ani işten çıkarmalar ve sert yüzleşmelerle çalkalanır.

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          Özellikle sevilen bir asistanın kovulmasıyla hastanede yeni bir dönem başlar.

        • 7

          Tüm bu kaosun içinde, evrenden gelen bir işaretle kalbinin sesini dinlemeye karar veren Bahar’ın karşısına bugüne kadar hiç deneyimlemediği kadar büyük bir engel çıkacaktır.

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          BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 38. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 38. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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