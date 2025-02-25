Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Bahar 36. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümünde Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir. Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…