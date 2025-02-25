Bahar 36. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 25 Şubat Salı akşamı 36. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Bahar 36. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Bahar 36. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümünde Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir. Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…
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BAHAR’IN 36. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 36. bölümünde;
Bahar, Leyla’nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır.
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Gerçeği Timur’a söylemek ile Leyla’nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir.
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Çağla, Tolga’nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, yakalandığı gerçek onu beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler ve Tolga’nın sakladığı sırrın ilişkilerini temelden sarsacak kadar büyük olduğunu fark eder.
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Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir.
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Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar.
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Bahar’ın evinde huzurlu bir akşam yemeği planlanırken, Seren ve Aziz Uras’ın aldığı kararı kabullenemeyen Efsun, duyduklarını içine sindiremez ve soluğu Bahar’ın evinde alır.
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Saklı kalan gerçekleri bir bir ortaya döken Efsun’un bu çıkışı, beklenenden çok daha büyük sonuçlar doğuracaktır.
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BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 36. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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