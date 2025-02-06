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        Haberler Müzik Bahadır Tatlıöz, aşk sezonunu açıyor

        Bahadır Tatlıöz, aşk sezonunu açıyor

        Sezen Aksu'nun 'Aşktan Ne Haber?' şarkısı, Bahadır Tatlıöz'ün yorumu ve Yalçın Aşan'ın aranjesiyle yeniden dinleyicilerle buluşuyor. Şarkı, 7 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayında olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 22:17 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:17
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        Aşk sezonunu açıyor
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        Sezen Aksu'nun 'Aşktan Ne Haber?' şarkısı, Bahadır Tatlıöz’ün özgün yorumu ve Yalçın Aşan’ın özel aranjesiyle yeniden hayat buluyor. 7'den 77'ye herkesi etkileyen ve tarihin en sevilen aşk şarkıları arasında yer alan 'Aşktan Ne Haber?' sözleriyle nostaljik dokusunu korurken, melodileriyle dinleyenlere modern bir perspektif sunacak.

        Bahadır Tatlıöz ve prodüktör Yalçın Aşan bu özel projede Sezen Aksu’nun büyülü şarkısını kendi tarzlarıyla harmanlayarak yeniden düzenledi. Sevilen eserin orijinalinden kopmadan, şarkıya taze bir soluk getiren Tatlıöz ve Aşan, hem duygusal hem eğlenceli bir müzikal altyapıyla dinleyicilere farklı bir deneyim sunuyor. Söz ve müziği pop müziğinin efsanesi Sezen Aksu imzası taşıyan 'Aşktan Ne Haber?'in yeni düzenlemesinde Yalçın Aşan yer alırken, şarkıya ait klip Adnan Çelik imzası taşıyor.

        Bahadır Tatlıöz & Yalçın Aşan ortak çalışması 'Aşktan Ne Haber?' Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle 7 Şubat'ta tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında.

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        #bahadır tatlıöz
        #Aşktan Ne Haber?
        #sezen aksu
        #Yalçın Aşan

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