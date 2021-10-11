Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümünde düzenlenen zirve Sırbistan'da başladı

Belgrad Fuar Merkezinde gerçekleşen zirvede Bağlantısızlar Hareketi genel sekreterliği ve dönem başkanlığı görevini yürüten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, video konferans yoluyla yaptığı açılış konuşmasında, Bağlantısızlar Hareketi'nin, dünya barışı, adaleti ve dayanışması için mücadele ettiğini ifade ederek, hareketin çok uluslu bir karaktere sahip olduğunu söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, aşılanmada çifte standart uygulandığına dikkati çeken Aliyev, "Bu durum uluslararası hukuk ve kararlarla örtüşmemektedir. Bağlantısızlar Hareketi olarak küresel aşılama için mücadele edeceğiz." dedi.
Aliyev, Ermenistan'ın geçen yıl ülkesine saldırdığını anımsatarak, "Bizler toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi savunduk. Azerbaycan, hareket içerisindeki dayanışmanın artması için çalışmalarına devam edecek." diye konuştu.
Ev sahibi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise iş birliğinin devamında en önemlisinin barış olduğunu belirterek, "Belgrad, her zaman Doğu ile Batı'nın birleşme noktası olmuştur. Bugün de böyle bir zirveye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum." ifadesini kullandı.
Dünyada farklı kültürleri bir araya getiren toplantıların giderek azaldığına işaret eden Vucic, "Bağlantısızlar Hareketi 1961'de tam da bu şehirde toplandı. Farklı vizyonların oluşmasına fırsat veren bu hareketin yıl dönümünde geçmişi değil, beraber inşa edeceğimiz ortak geleceğimizi ele alalım." değerlendirmesinde bulundu.
Vucic, 1961'deki güvensiz ve çift kutuplu dünyada 100'den fazla ülkenin farklı bir yol tercih ettiğini anımsatarak, "Bağlantısızlar Hareketi her zaman bağımsızlık ve egemenliği için mücadele eden ülkeleri temsil etmiştir. Biz de Sırbistan olarak bugün bu mücadelemize devam ediyoruz. Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nde, çıkarlarımızı gözetecek çözümü destekleyeceğiz" görüşünü paylaştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Bağlantısızlar Hareketi'nin dünyada kilit bir rol oynadığını vurgulayarak, "Hareketin savunduğu Kovid-19 salgınıyla mücadelede, küresel aşılamayı biz de destekliyoruz. Tüm dünya vatandaşlarının aşılanmasını istiyoruz." dedi.
İklim değişikliği ve nükleer silahların yok edilmesinde de ülkelere destek verilmesi gerektiğini belirten Guterres, ülkelerarası iş birliğinin daha aktif ve güçlü olması temennisinde bulundu.
- Zirve iki gün sürecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun onur konuğu olarak katıldığı zirve, 105 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun temsilcilerini bir araya getiriyor.
Farklı konuların ele alındığı panellerin düzenleneceği zirve, yarın sona erecek.
En son zirve toplantısı, Bağlantısızlar Hareketi'ne 2011'de dahil olan Azerbaycan'ın ev sahipliğinde 2019'da başkent Bakü'de yapılmıştı.
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