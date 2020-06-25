Bağışıklık sisteminin güçlü olması demek tüm direncimizin çok güçlü olması demektir. Özellikle kış aylarında daha fazla önem taşımaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için; öncelikle yaşam biçimimize özen göstermemiz gerekir. Aldığımız gıdalardan tutunda uyku düzenimize ve spor alışkanlıklarımıza kadar hepsini kapsamaktadır.

Bağışıklık sistemimizin bizi her türlü hastalığa karşı korurken zayıf olması demek havadan nem kapmamıza neden olacaktır.

Bağışıklık sisteminin etken olduğu durumlar vardır.

Genetik Yapı; bu yapıyı şu an ki durum itibariyle değiştirmek mümkün değildir ama ilerleyen tıbbın sayesinde gelecek dönemlerde mümkün olabilir.

bu yapıyı şu an ki durum itibariyle değiştirmek mümkün değildir ama ilerleyen tıbbın sayesinde gelecek dönemlerde mümkün olabilir. Çevresel Etkenler; büyük kentlerde yaşam ve hava kirliliği, zor hayat koşulları buna neden olabilmektedir.

büyük kentlerde yaşam ve hava kirliliği, zor hayat koşulları buna neden olabilmektedir. Yaşam Şekli; sağlıklı ve düzgün bir yaşam olması halinde değişim sağlanabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Neler Yapılabilir?

Özellikle sebzeye ağırlık vermek: Sebze ve meyveleri mevsimine göre uygun bir şekilde tüketmek gereklidir. İçerdikleri antioksidan içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirme de oldukça fayda sağlarlar. Özellikle sonbaharın en önemli sebzeleri; ıspanak, brokoli ve karnabahar sofralardan eksik edilmemelidir. Meyveler de ise; portakal, nar ve elma en güçlü antioksidan kaynaklarıdır.

Sebze ve meyveleri mevsimine göre uygun bir şekilde tüketmek gereklidir. İçerdikleri antioksidan içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirme de oldukça fayda sağlarlar. Özellikle sonbaharın en önemli sebzeleri; ıspanak, brokoli ve karnabahar sofralardan eksik edilmemelidir. Meyveler de ise; portakal, nar ve elma en güçlü antioksidan kaynaklarıdır. Hızlı kilo vermek ve tek yönlü diyetlerden kaçının: Dengeli bir beslenme şeklinden uzaklaştıran tek yönlü beslenme ve hızlı kilo verme, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Doğru ve yavaş kilo vermeyi sağlamak en uygunu olacaktır.

Dengeli bir beslenme şeklinden uzaklaştıran tek yönlü beslenme ve hızlı kilo verme, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Doğru ve yavaş kilo vermeyi sağlamak en uygunu olacaktır. Balık mutlaka haftada 2 kez yenmelidir: Deniz balıkları içerdikleri omega3 yağ asitleri ve faydalı mineralleri sayesinde taze olarak tüketilmesi sağlanmalıdır. Sardalye, lüfer ve istavrit gibi balıkları mutlaka tüketmek gereklidir.

Deniz balıkları içerdikleri omega3 yağ asitleri ve faydalı mineralleri sayesinde taze olarak tüketilmesi sağlanmalıdır. Sardalye, lüfer ve istavrit gibi balıkları mutlaka tüketmek gereklidir. Aç kalmak vücut sistemini bozar: Dengeli bir beslenme öğün atlamadan ve sağlıklı tüketimle oluşturulur. Özellikle kahvaltı en önemli öğündür ve ihmal edilmemelidir.

Dengeli bir beslenme öğün atlamadan ve sağlıklı tüketimle oluşturulur. Özellikle kahvaltı en önemli öğündür ve ihmal edilmemelidir. Uykunuzu düzenleyin: Gece uykunuzu en az 6 saat uyumaya göre planlayın. Uykuda bazı hormonlar durur bazılar ise çalışır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için gerekli olan bu hiyerarşiyi sağlamak önemlidir.

Gece uykunuzu en az 6 saat uyumaya göre planlayın. Uykuda bazı hormonlar durur bazılar ise çalışır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için gerekli olan bu hiyerarşiyi sağlamak önemlidir. Hareketli bir yaşam edinin: Hayatınıza mutlaka hareket katın, günlük düzenli yürüyüşler, bisiklete binmek ve düzenli egzersiz yapmak aldığınız kalorinin yakılması ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesi açısından oldukça faydalı olacaktır.

Hayatınıza mutlaka hareket katın, günlük düzenli yürüyüşler, bisiklete binmek ve düzenli egzersiz yapmak aldığınız kalorinin yakılması ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesi açısından oldukça faydalı olacaktır. Paketlenmiş gıdalardan uzak durun: Özellikle çocukların bu tarz beslenmelerine izin vermeyin ve kendinizde bunlardan uzak durun. Hiç bir yararı olmayan bu ürünler vücutta yağ oluşturur ve bağışıklık sistemine bir fayda sağlamaz.

Özellikle çocukların bu tarz beslenmelerine izin vermeyin ve kendinizde bunlardan uzak durun. Hiç bir yararı olmayan bu ürünler vücutta yağ oluşturur ve bağışıklık sistemine bir fayda sağlamaz. Gerekli olan aşıları yaptırın: Özellikle bebeklik döneminde gerekli olan tüm aşılar tamamlanırsa ilerde güçlü bir bağışıklık sistemi oluşacaktır. Bu arada kış ayına girerken grip aşısı yaptırmanız bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

Özellikle bebeklik döneminde gerekli olan tüm aşılar tamamlanırsa ilerde güçlü bir bağışıklık sistemi oluşacaktır. Bu arada kış ayına girerken grip aşısı yaptırmanız bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir. Hijyene ve temizliğe özen gösterin: Mikroplardan korunmak ve sağlıklı olmak için; şart olan sağlıklı bir temizlik, gün içerisinde sürekli ellerin yıkanmasıyla başlangıç olarak sağlanabilmektedir. Özellikle çocuklara mutlaka bu alışkanlığı edindirmek gereklidir.

Mikroplardan korunmak ve sağlıklı olmak için; şart olan sağlıklı bir temizlik, gün içerisinde sürekli ellerin yıkanmasıyla başlangıç olarak sağlanabilmektedir. Özellikle çocuklara mutlaka bu alışkanlığı edindirmek gereklidir. Takviye vitamin yerine meyve yemek gereklidir: Gün içerisinde meyve yeme alışkanlığı edinin takviye alınan vitamin ilaçlarından daha fazla güçlenmenizi sağlayacaktır.