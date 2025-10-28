Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bağırsağınızı iyi bakterilerle tanıştırın: Probiyotiklerle gelen sağlık

        Sindirimden sağlığa: Probiyotiklerin vücuda etkileri

        Son yıllarda yapılan araştırmalar, sağlıklı bir yaşamın sırrının bağırsaklarda gizli olduğunu ortaya koyuyor. Vücutta dost bakteriler olarak bilinen probiyotikler, yalnızca sindirimi kolaylaştırmakla kalmıyor; bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluşturuyor. Peki bu minik mikroorganizmalar vücutta tam olarak neler yapıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 08:00 Güncelleme: 28.10.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağışıklığın görünmeyen kahramanları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Modern tıbbın “ikinci beyin” olarak tanımladığı bağırsaklar, aslında tüm vücut sistemlerini etkileyen güçlü bir merkez. Probiyotikler ise bu merkezde dengeyi sağlayan en önemli yapı taşlarından biri. Kabızlık, şişkinlik, enfeksiyonlar ve alerjilerle mücadelede probiyotiklerin rolü her geçen gün daha çok önem kazanıyor.

        Eksikliğinde bu hastalıklara neden oluyor!
        Eksikliğinde bu hastalıklara neden oluyor!
        Magnezyum Nedir, Nerelerde Kullanılır?
        Magnezyum Nedir, Nerelerde Kullanılır?

        PROBİYOTİK NEDİR?

        Probiyotikler, vücutta doğal olarak bulunan ve özellikle bağırsak florasını dengeleyici etkileriyle bilinen canlı mikroorganizmalardır. Besinler veya takviye ürünler aracılığıyla alınabilen bu “yararlı bakteriler”, sindirim sisteminin sağlıklı işleyişinde kritik rol oynar. Hastalık, antibiyotik kullanımı ya da çeşitli tedaviler nedeniyle bozulan bağırsak mikrobiyotasının yeniden yapılandırılmasına yardımcı olurlar.

        REKLAM

        PROBİYOTİKLERİN ETKİLİ OLABİLECEĞİ RAHATSIZLIKLAR

        Probiyotiklerin pek çok sağlık sorununu hafifletmede destekleyici olabileceği düşünülmektedir. Bu rahatsızlıklar arasında şunlar yer alır:

        - Antibiyotik kullanımına bağlı gelişen ishal

        - İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH)

        - Bakteriyel, viral veya parazitik kaynaklı ishal

        - Huzursuz bağırsak sendromu (İBS)

        - İdrar yolu enfeksiyonları ve vajinal enfeksiyonlar

        - Egzama ve diğer cilt problemleri

        PROBİYOTİKLERİN TEMEL GÖREVLERİ

        Probiyotikler, vücutta zararlı bakterilerin çoğalmasını engelleyerek mikrobiyal dengeyi korur. Bununla birlikte sindirim, bağışıklık ve iltihap kontrolü gibi birçok sistem üzerinde olumlu etkiler sağlar. Başlıca işlevleri şunlardır:

        - Gıdaların sindirilmesini kolaylaştırır

        - Kötü bakterilerin yayılmasını önler

        - Vitaminlerin çözünmesini destekler

        - Zararlı bakterilerin kana karışmasını engeller

        REKLAM

        - İlaçların vücut tarafından emilmesine yardımcı olur

        - Bağışıklık tepkisini olumlu yönde etkiler

        DOĞAL DENGEYİ KORUMAK

        İyi bakteriler vücutta doğal olarak bulunur ve genellikle dışarıdan takviye alınmasına gerek duyulmaz. Ancak dengeli beslenme, lifli gıdaların tüketimi ve sağlıklı yaşam tarzı bu bakterilerin işlevini destekler. Probiyotik takviyeleri, özellikle hastalıklar ya da tedaviler sonucu bozulan bağırsak dengesini yeniden sağlamak amacıyla kullanılabilir.

        SİNDİRİM SİSTEMİ VE PROBİYOTİKLER

        Probiyotikler, özellikle sindirim sistemi hastalıklarının semptomlarını hafifletme konusunda önemli bir role sahiptir. Kabızlık, ishal, gaz ve şişkinlik gibi sorunlarda etkili olabilir. Aynı zamanda sindirimi kolaylaştıran enzimleri de harekete geçirerek bağırsak fonksiyonlarını destekler.

        REKLAM

        ALERJİ VE CİLT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Probiyotikler, alerjisi olan bireylerde semptomların hafiflemesine katkı sağlayabilir. Egzama gibi cilt problemlerinde iyileştirici etki gösterdiği düşünülmektedir. Bağırsak florasının dengelenmesiyle birlikte bağışıklık sistemi de daha etkili çalışır ve bu durum dolaylı olarak kansere karşı korunmada da rol oynayabilir.

        HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU (İBS) VE PROBİYOTİKLER

        Huzursuz bağırsak sendromu, karın ağrısı, şişkinlik, gaz, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan kronik bir rahatsızlıktır. Kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, probiyotiklerin İBS semptomlarını hafifletmede etkili olduğu görülmüştür. Probiyotikler, bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller ve sindirim sistemini destekler.

        BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ

        Bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklara karşı korunmasında hayati bir öneme sahiptir. Bağırsak mikrobiyotası bu sistemin güçlü kalmasında doğrudan etkilidir. Yapılan araştırmalar, probiyotiklerin enfeksiyonlara karşı bağışıklığı artırabileceğini ve bazı bakteri türlerinin bu etkide daha belirgin rol oynayabileceğini göstermektedir.

        REKLAM

        Probiyotiklerin bağışıklık sistemini destekleme yolları:

        - Vücutta iltihap seviyesini düşürür

        - Zararlı bakterilerin büyümesini engeller

        - Bağırsak duvarlarını korur ve patojenlerin tutunmasını önler

        DOĞAL PROBİYOTİK İÇEREN BESİNLER

        Günlük yaşamda sıkça tükettiğimiz bazı fermente gıdalar doğal probiyotik kaynaklarıdır. Bu gıdalar sindirim sistemi sağlığını desteklerken bağışıklık sistemine de katkı sağlar. İşte bazı örnekler:

        Kefir: Fermente süt içeceğidir. Sindirimi kolaylaştırır, bağışıklığı güçlendirir.

        Lahana Turşusu: Laktik asit bakterileri içerir; lif, C ve K vitamini açısından da zengindir.

        Yoğurt: En iyi bilinen probiyotik kaynağıdır. Antibiyotik kullanımına bağlı ishalin azaltılmasına yardımcı olur.

        Peynir: Besin öğelerinin emilimini artırır, mide kasılmalarını azaltır.

        REKLAM

        Elma Sirkesi: Fermente bir ürün olup bağırsak sağlığına katkı sağlar.

        GÜNLÜK PROBİYOTİK TÜKETİMİ

        Probiyotiklerin düzenli ve ölçülü şekilde alınması önemlidir. Örneğin, ev yapımı yoğurt ve kefir gibi gıdalar her gün tüketilebilir. Ancak bu gıdaların porsiyonlarına dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalıdır. Dengeli bir probiyotik alımı, bağışıklık ve sindirim sistemi sağlığının korunmasına önemli ölçüde katkı sağlar.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Habertürk Anasayfa