"Bağımsız sinema salonları kurmak için teşvik verilsin"

12 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Uluslararası Film Festivali'ni düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı ve sinema salonu sahibi İrfan Demirkol, büyük film dağıtım şirketlerinin piyasadaki etkinliğinin azaltılması ve "tekel" tartışmalarının sona ermesi için girişimcilere bağımsız sinema salonları açmaları için teşvik verilmesini önerdi.
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Demirkol, son yıllarda başta büyükşehirler olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde bağımsız sinema salonlarının kapandığını, bunların yerini alışveriş merkezlerindeki sinema salonlarının aldığını söyledi.
Bu salonların çoğunluğunun da uluslararası birkaç şirket tarafından işletildiğini belirten Demirkol, bu tekelleşmenin önüne geçmenin yolunun bağımsız sinema salonlarına tekrar "can kazandırmaktan" geçtiğini vurguladı.
Demirkol, "Yıllar önce çıkarılan Turizm Teşvik Kanunu gibi sinema ya da kültür teşvik kanunu çıkarmak gerek. Nasıl Turizm Teşvik Kanunu ile turizmde bir patlama oldu. Çok iyi turistlik tesisler yapıldı. Sinema ve kültür konusundaki böyle bir teşvik, kaliteli bağımsız kültür sanat merkezlerinin yapılmasına imkan sağlar." dedi.
Düşük faizli ve uzun vadeli teşviklerin şehirlerin merkezinde, sinemaseverlerin kolaylıkla ulaşılabileceği lokasyonlarda bağımsız sinema salonlarının kurulmasını sağlayacağını vurgulayan Demirkol, bu salonlarda gişe kaygısı nedeniyle vizyona giremeyen filmlerin de izleyiciyle buluşma şansı yakalayabileceğini söyledi.
Demirkol, teşvikten yararlanarak kurulmuş bağımsız sinema salonlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği ve birçok uluslararası festivalden ödülle dönen Türk filmlerini ve sanat filmlerini oynatma kotası getirilebileceğini kaydetti.
Festival filmlerinin ciddi anlamda salon sıkıntısı yaşadığına dikkati çeken Demirkol, bağımsız sinema salonlarının azlığı nedeniyle birçok festivalin, alışveriş merkezlerindeki sinemalarda yapıldığını ancak bu durumun festival izleyicisini mutsuz ettiğini belirtti.
Demirkol, "Tanınmış yönetmenlerle izleyicileri buluşturan festivaller, adeta bir okul gibidir. Pek çok sinema öğrencisi, festivallerde yönetmenlerle tanışmış ve sektörde yoluna devam etmiştir. Teşvik sağlanırsa kurulacak bağımsız modern sinema salonları, sinema festivallerinin düzenleneceği kompleksler de olacaktır." diye konuştu.
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