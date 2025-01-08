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        Haberler Gündem Güncel Bağcılar'da yarın belediye başkanı seçimi var | Son dakika haberleri

        Bağcılar Belediye Başkanlığı için yarın seçim yapılacak

        AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilen Abdullah Özdemir'in Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması dolayısıyla belediye meclisi toplantısında yeni başkanın belirlenmesi için yarın seçim yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:24 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:24
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        Bağcılar'da yarın belediye başkanı seçimi var
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        AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilen Abdullah Özdemir'in Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması dolayısıyla belediye meclisi toplantısında yeni başkanın belirlenmesi için yarın seçim yapılacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilmesiyle boşalan belediye başkanlığı koltuğu için 9 Ocak Perşembe günü saat 15.00'te belediye meclisinde seçim yapılacak.

        Toplantıda meclis üyelerinin kullanacağı oylarla ilçenin yeni belediye başkanı belirlenecek. Seçimin ardından belediye başkanlığı makamında yapılacak devir teslim töreninde Bağcılar'ın yeni belediye başkanı, görevi Özdemir'den devralacak.

        Abdullah Özdemir
        Abdullah Özdemir

        Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.

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