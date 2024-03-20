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        Haberler Kültür-Sanat Sinema BAFTA adaylarında Crown baş tacı! İşte 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin adayları

        2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin adayları açıklandı

        2024 BAFTA Televizyon Ödülleri için yarışacak adaylar açıklandı. Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından verilen BAFTA Televizyon Ödülleri adaylıklarında The Crown, tacı taktı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:13
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        BAFTA adaylarında The Crown 'baş tacı'
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        BAFTA Televizyon Ödülleri'nde adaylar açıklandı.

        Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan BAFTA Televizyon Ödülleri'nde, The Crown dizisi 8 adaylık aldı. Ancak dizi En İyi Drama kategorisine aday gösterilmedi.

        The Crown
        The Crown

        Gelişen teknolojiyi farklı bir bakış açısıyla işleyen Black Mirror ise 7 adaylık alarak The Crown'ı izledi. Happy Valley, Slow Horses ve The Sixth Commandment 6 adaylık elde etti.

        Happy Valley
        Happy Valley

        2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin adayları şu şekilde:

        EN İYİ DRAMA DİZİSİ

        The Gold (BBC One)

        Happy Valley (BBC One)

        Slow Horses(Apple TV+)

        Top Boy (Netflix)

        EN İYİ MİNİ DİZİ

        Best Interests (BBC One)

        Demon 79, Black Mirror (Netflix)

        The Long Shadow (ITV1)

        The Sixth Commandment (BBC One)

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        EN İYİ ULUSLARARASI DİZİ

        The Bear (Disney+)

        Beef (Netflix)

        Class Act (Netflix)

        The Last of Us (Sky Atlantic)

        Love & Death (ITVX)

        Succession (Sky Atlantic)

        EN İYİ AKTRİS

        Anjana Vassan, Black Mirror (Netflix)

        Anne Reid, The Sixth Commandment (BBC One)

        Bella Ramsey, The Last of Us (Sky Atlantic)

        Helena Bonham, The Crown (Netflix)

        Sarah Lancashire, Happy Valley (BBC One)

        Sharon Horgan, Best Interests (BBC One)

        EN İYİ AKTÖR

        Brian Cox, Succession (Sky Atlantic)

        Dominic West, The Crown (Netflix)

        Kane Robinson, Top Boy (Netflix)

        Paapa Essiedu, The Lazarus Project (Sky Max)

        Steve Coogan, The Reckoning (BBC One)

        Timothy Spall, The Sixth Commandment (BBC One)

        EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI PERFORMANSI (KADIN)

        Bridget Christie, The Change (Channel 4)

        Gbemisola Ikumelo, Black Ops (BBC One)

        Máiréad Tyers, Extraordinary (Disney+)

        Roisin Gallagher, The Lovers (Sky Atlantic)

        Sofia Oxenham, Extraordinary (Disney+)

        Taj Atwal, Hullrasiers (Channel 4)

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        EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI PERFORMANSI (ERKEK)

        Adjani Salmon, Black Ops (BBC One)

        David Tennant, Good Omens (Prime Video_

        Hammed Animashaun, Black Ops (BBC One)

        Jamie Demetriou, A Whole Lifetime with Jamie Demetriou (Netflix)

        Joseph Gilgun, Brassic (Sky Max)

        Mawaan Rizwan, Juice (BBC Three)

        EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        Amit Shah, Happy Valley (BBC One)

        Éanna Hardwick, The Sixth Commandment (BBC One)

        Harris Dickinson, A Murder At The End of The World (Disney+)

        Jack Lowden, Slow Horses (Apple TV+)

        Matthew MacFayden, Succession (Sky Atlantic)

        Salim Daw, The Crown (Netflix)

        Salim Daw, The Crown
        Salim Daw, The Crown

        EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        Elizabeth Debicki, The Crown (Netflix)

        Harriet Walter, Succession (Sky Atlantic)

        Jasmin Jobson, Top Boy (Netflix)

        Lesley Manville, The Crown (Netflix)

        Nico Parker, The Last of Us (Sky Atlantic)

        Siobhan Finneran, Happy Valley (BBC One)

        EN İYİ EĞLENCE PERFORMANSI

        Anthony McPartlin and Declan Donnelly, I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! (ITV1)

        Big Zuu, Big Zuu’s Big Eats (Dave)

        Graham Norton, The Graham Norton Show (BBC One)

        Hannah Waddingham, Eurovision Song Contest 2023 (BBC One)

        Joe Lycett, Late Night Lycett (Channel 4)

        Rob Beckett and Romesh Ranganathan, Rob and Romesh Vs , (Sky Max)

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        EN İYİ SENARYOLU KOMEDİ

        Big Boys (Channel 4)

        Dreaming Whilst Black (BBC One)

        Extraordinary (Disney+)

        Such Brave Girls (BBC Three)

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        Russell Brand: In Plain Sight (Channel 4)

        The Shamima Begum Story

        EN İYİ YAZAR (DRAMA)

        Charlie Brooker & Bisha K Ali, Demon 79 (Black Mirror) - Netflix

        Jesse Armstrong, Succession - Sky Atlantic

        Sally Wainwright, Happy Valley - BBC One

        Sarah Phelps, The Sixth Commandment - BBC One

        EN İYİ YAZAR (KOMEDİ)

        Jack Rooke, Big Boys - Channel 4

        Jamie Demetriou, A Whole Lifetime with Jamie Demetriou - Netflix

        Kat Sadler, Such Brave Girls - BBC Three

        Mawaan Rizwan, Juice - BBC Three

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        #the crown
        #2024 BAFTA TV Ödüller
        #bafta adayları
        #2024 BAFTA
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