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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bafra'da kayıp zihinsel engelli aranıyor | Son dakika haberleri

        Bafra'da ekipler kayıp zihinsel engelliyi aranıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kişinin arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 18:38 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:38
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        Bafra'da kayıp zihinsel engelli aranıyor
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        Samsun'un Bafra ilçesi Harız Mahallesi'nde ikamet eden zihinsel engelli Satılmış Olgun(48), sabah saatlerinde evinden ayrılarak kayboldu. Olgun'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp vatandaşı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi, iz takip köpeği, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Asayiş Timleri ile Samsun AFAD ekipleri, bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor.

        Ekipler, Olgun'un en kısa sürede bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kayıp şahsın bulunması için bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

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