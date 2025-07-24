Bafra'nın hiçbir zaman sıradan bir ilçe olmadığını belirten Altınpınar, "Bu topraklar emeğin, kardeşliğin, cesaretin, üretimin birlikte harmanlandığı ve yüzlerce yıllık kültürel mirasıyla parlayan bir yer oldu daima. O yüzden bu tip etkinlikler ve organizasyonlar bu değerlerin yaşatılması ve geleceğe taşınması için çok önemli" dedi.