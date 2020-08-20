Kariyerini Al Hilal'de sürdüren Bafetimbi Gomis, Al Ahli'yle oynanan lig maçında kısa süreli fenalık geçirdi. Vazovagal senkop rahatsızlığı bulunan Gomis kısa süre sonra yerden kalkarak oyuna devam etti.
Mücadelenin 12. dakikasında kullanılacak olan köşe vuruşundan önce kale direğinin yanındaki su şişesine yönelen Fransız yıldız, suyu içtikten sonra oyun alanına geri döndü. Korner kullanılırken topa hareketlenmeyen tecrübeli golcü bir süre eğildikten sonra kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri, Fransız yıldızın yanına gelirken kendisini iyi hisseden Gomis oyundan çıkmasına gerek olmadığını kenar yönetimine iletti ve maça devam etti.
DAHA ÖNCE DE BİRKAÇ KEZ FENALAŞMIŞTI
Bir dönem Galatasaray forması terleten ve ligimizde gol kralı olan Fransız yıldız, Galatasaray'da oynarken de kısa süreli bir rahatsızlık geçirmişti. Kasımpaşa mücadelesinde kendisini yere bırakan Gomis, o mücadeleye de devam etmişti. Galatasaray, yapılan tetkikler sonucunda Fransız yıldızın futbol oynamasına engel bir durum olmadığını ve futbolun, hayati bir risk taşımadığını duyurmuştu.
GOMIS'İN HASTALIĞI VAZOVAGAL SENKOP NEDİR?
Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan Gomis, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan kısa süreli bilinç kaybı ve bayılmalar yaşıyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlık bu hastalığı tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Gomis de bu rahatsızlığı yeşil sahada yaşayan isimlerin başında geliyor.
Lyon forması giydiği dönemde üç kez sahada baygınlık geçiren Gomis'in son yıllarda hafızalara kazınan anları ise 2010 ve 2015 yılında yaşadıkları oldu. 2010 Dünya Kupası elemelerinde Faroe Adaları ile oynayacakları maç öncesi yapılan antrenmanda aniden bayılan Gomis, o dönemki takım arkadaşı Fransız kaleci Cedric Carrasso’ya korku dolu anlar yaşatmıştı. Gomis, sadece 15 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkmış ve antrenman kaldığı yerden devam etmişti.
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