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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BAE, İtalya'ya 40 milyar dolar yatırım yapacak - İş-Yaşam Haberleri

        BAE, İtalya'ya 40 milyar dolar yatırım yapacak

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 40 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzaladıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:20 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:20
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        BAE, İtalya'ya 40 milyar dolar yatırım yapacak
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        Meloni, resmi ziyaret ve İtalya-BAE iş forumunun açılışı için Roma'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile sabah saatlerinde başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü.

        İkili, daha sonra birlikte Roma'da İtalya-BAE iş forumuna katıldı.

        Başbakan Meloni, her iki ülkeden yaklaşık 300 iş insanının katıldığı forumda yaptığı konuşmada, BAE ile ilişkilerinin ivme kazandığını belirterek, "Bunu tarihi bir gün olarak görüyorum. Bazen bu kelimeyi uygunsuz bir şekilde kullanıyoruz ancak bugün tarihi bir günden bahsetmenin uygunsuz olmadığı durumlardan biri. Bu forum, BAE Devlet Başkanı'nın İtalya'ya yaptığı ilk devlet ziyareti sırasında ülkelerimiz arasındaki ilişkide bir dönüm noktasıdır." dedi.

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        Meloni, "İkili işbirliğini daha önce hiç ulaşılmamış bir seviyeye taşımaya karar verdik. Bugün 40'tan fazla ikili anlaşma imzaladık. Bugün ikili işbirliğimizde başka bir başlangıç ​​noktasına işaret ediyor." diye konuştu.

        BAE'nin ülkesine yönelik yatırımlar yapacağı anlaşmayla ortak tarihlerinde "muhteşem" bir sayfa yazdıklarını dile getiren Meloni, "BAE'nin İtalya'ya 40 milyar dolar yatırım yapma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, ülkemizin tarihindeki en önemli, en etkileyici yatırımlardan biri ve İtalya'ya, üretim sistemine, ekonomisine karşı olağanüstü bir dostluk göstergesidir." şeklinde konuştu.

        Meloni, BAE ile bugün imza attıkları derin işbirliğinin çoklu düzeylerde de gelişeceğini kaydetti.

        Bu arada, İtalya Başbakanlığının paylaştığı İtalya-BAE ortak açıklamasında da imzalanan 40'tan fazla yeni anlaşmanın, ekonomi, yatırım, savunma, enerji, barışçıl nükleer enerji dahil, sürdürülebilir enerji ve enerji geçişi, uzay ve kültürel mirasın tanıtımı gibi öncelikli alanlarda stratejik işbirliğini artırmaya yönelik olduğu belirtildi.

        İki liderin bu ortaklığı daha da güçlendirmek ve "Kapsamlı Stratejik Ortaklığa" doğru ilerlemek için ortak bir arzu dile getirdikleri belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda BAE, İtalya'ya temel sektörlerde 40 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulundu." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, bugünkü işbirliğinin, Hindistan'ı Körfez ülkeleri ve Avrupa'ya bağlayacak ve ticaret bağlantılarını genişleterek ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi planlayan; Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesi çerçevesinde "önemli bir yere sahip olduğu" ifade edildi.

        Ortak açıklamaya göre, iki ülke arasında imzalanan anlaşma, ticari-ekonomik ilişkileri geliştirmekten kültürel işbirliğine, bilim, kritik teknolojiler, uzay ve yenilik alanında işbirliğinden, savunma, siber güvenlik, polis ve yargı alanında işbirliğine, enerji, su, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, tarım, sağlık alanlarında işbirliğini ve İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi Mattei Planı çerçevesinde Afrika ile işbirliğini öngörüyor.

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