Lezzeti ile damaklarda bir şölene dönüşen levreği, badem ile birlikte fırında pişirmeyi püf noktalarıyla sizlerle paylaşmak isterim. Badem ve levreğin lezzetli uyumu ile fırında kolayca hazırlanan bademli levrek, muhteşem bir akşam yemeği için bir alternatif olabilir.
Kaç Kişilik: 1-2
Hazırlama Süresi: 15 dakika
Pişirme Süresi: 40 dakika
Fırında Bademli Levrek İçin Gereken Malzemeler:
600 gr fileto deniz levreği
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
6 dal maydanoz
2-3 dal taze kekik
2 adet defne yaprağı
10 adet çiğ badem
1 adet büyük boy patates
1 miktar deniz tuzu
Pişirme Kağıdı
Fırında Bademli Levrek Yapılışı:
Fırın tepsisine pişirme kağıdını yerleştirin.
Sıcak su dolu küçük bir kasede bademleri bekletip, kabuklarını soyun.
Kesme tahtasında bademleri kabaca doğrayın.
Tavada erittiğiniz tereyağında ince doğranmış sarımsak ve bademi sote yapın.
İnce kıyılmış maydanozu ilave edip, ocağı kapatıp karıştırın.
Levrek filetoları, soyulmuş ve dilimlenmiş patatesleri fırın kağıdına yerleştirin.
Levrek filetonun üzerine hazırlanan bademli sosu yayın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 40-45 dakika kadar pişirin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
İyi temizlenmiş bütün levreğin üzerine kolay pişmesi için bıçakla birkaç çizik atın. Halka şeklinde doğradığınız limonları balığın içerisinde ve üzerine yerleştirin. Levreğin üzerine 2-3 dal taze kekik ekleyerek, balığın lezzetini artırın.
Levreği pişirirken yağlı kağıda bohça gibi sararsanız, tüm lezzetlerin balığa daha fazla karışmasını sağlarsınız.
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