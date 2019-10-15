Bademcik ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli ve ne yenir?

15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bademcik ameliyatı sonrasında yenilmesi gereken gıdalar, ameliyattan sonrası için önemlidir. Bademcik ameliyatı boğazdaki bademciklerin iltihaplanması sonucunda alınmasıdır. Son dönemlerde uyku apnesiyle ilgili olarak ilişkilendirildiği için fazla yapılmaktadır. Bademcik ameliyatının sonrasında yenilmesi gerekenler önemlidir.
Dikkat edilmesi gerekenler;
Kontrol için 5 gün sonra hekime gitmek gereklidir.
Ameliyat Sonrası Yenilebilecek Ve İçilebilecek Gıdalar:
İlk gün; fazla hareket etmeden dinlenilmesi gerekir, öksürük olmaması için temiz ve toz barınmayan bir yerde yatmak gerekir. Öksürük geldiğinde emerek tükürme yapılmamalıdır. Kaynamış soğutulan süt ve su içilmelidir. Soğuk meyve suları, ayran, dondurma yenebilir.
İkinci gün; ilk gün yenilenlerin yanına yoğurt eklenebilmektedir.
Üçüncü gün; diğer iki gün yenenlere eklenebilecek gıdalar; tane olmayan soğuk çorbalar, sulu muhallebi, soğuk sütte ezilmiş bisküvi veya ekmek içi ve patates püresi yenebilir.
Dördüncü gün; diğerlerine ek olarak; pilav, rafadan yumurta, makarna ekmek içi.
Beşinci gün; hepsine ek olarak yumuşak gıdalar ve ezilmiş köfte.
Sıcak gıdalar bu arada ilk altı gün boyunca yasak olanlardır. Soğuk ya da oda sıcaklığında bekletilerek tüketilmelidir.
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