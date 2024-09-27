Bade İşçil: Gardırobumdakilerle idare ediyorum

"BUNLAR ÇOK YÜKSEK RAKAMLAR"

Öte yandan son dönemde konuşulan yüksek bütçeli projelerle ilgili de düşüncelerini dile getiren Bade İşçil, "Hangi işmiş o? Bilelim de biz de girelim. Bir yapımcı arayayım mı? Ona sormak lazım bunları. Yurt dışı bağlantılı işler olunca sanırım bir tık daha yüksek ücretler oluyor. Bunlar çok yüksek rakamlar" dedi.