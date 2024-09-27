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        Haberler Magazin Bade İşçil: Gardırobumdakilerle idare ediyorum - Magazin haberleri

        Bade İşçil: Gardırobumdakilerle idare ediyorum

        Uzun süredir ekranlarda yer almayan Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ben bayağıdır çalışmıyorum. O yüzden düzenli bir projem olmadığı için tatile çok ihtiyaç duymadım. Anormal harcamalar yapmam, çok lükse kaçmam. Gardırobumda çok şey var duruyor. Olanla idare ediyorum" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:12
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Yürümeye devam... Stresimi atıyorum. Evde de dans ediyorum, vardır öyle marifetlerim. Spor, müzik dinlemek bence güzel şeyler. 1 yaşında başladım spora hâlâ devam ediyorum. Resim de yaparım harekette bereket" diyerek güldü.

        • 2

          "BAYAĞIDIR ÇALIŞMIYORUM"

          Geride bıraktığımız yaz sezonu ve fuzuli harcamalardan bahseden Bade İşçil, "Ben bayağıdır çalışmıyorum. O yüzden düzenli bir projem olmadığı için tatile çok ihtiyaç duymadım çünkü yorulmadım. Anormal harcamalar da yapmam. Çocuktan sonra hele asla anormal harcama yapmam. Ayakkabı falan alırım ama çok lükse kaçmam" dedi.

        • 3

          "KAÇ YILDIR AYNI BOTU GİYİYORUM"

          41 yaşındaki oyuncu, ayrıca "Gardırobumda çok şey var duruyor şimdilerde onlarla idare ediyorum. Çocuğun ihtiyacını karşılamak, onun geleceğini düşünmek istiyorum ona yatırımlar yapıyorum. Botum var mesela kaç yıldır aynı botu giyiyorum. Güvendiğim bildiğim yerlerle paylaşımlarım da oluyor bazen kıyafetlerimi oralara da gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "BUNLAR ÇOK YÜKSEK RAKAMLAR"

          Öte yandan son dönemde konuşulan yüksek bütçeli projelerle ilgili de düşüncelerini dile getiren Bade İşçil, "Hangi işmiş o? Bilelim de biz de girelim. Bir yapımcı arayayım mı? Ona sormak lazım bunları. Yurt dışı bağlantılı işler olunca sanırım bir tık daha yüksek ücretler oluyor. Bunlar çok yüksek rakamlar" dedi.

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