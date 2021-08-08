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Bade İşçil eski eşi Malkoç Sualp ile tatilde: Ayrılsak da beraberiz! - Magazin haberleri

Bade İşçil eski eşi Malkoç Sualp ile tatilde: Ayrılsak da beraberiz!

Ünlü oyuncu Bade İşçil, 5 yıl önce boşandığı iş insanı Malkoç Sualp ve oğulları Azur ile Bodrum'da bir araya geldi. Birlikte tatil yapan eski eşler eğlenceli zaman geçirdi

08.08.2021 - 21:41 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Bade İşçil, 2016 yılında yollarını ayırdığı iş insanı Malkoç Sualp ve oğlu Azur ile birlikte tatil yapıyor. Eski eşler, önceki gün Bodrum'da bir araya geldi.

  • Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen ikiliye İşçil'in annesi Kadriye Gündüz de eşlik etti. Uzun süre koyu sohbete dalan Bade İşçil ile Malkoç Sualp'in kahkahaları dikkatlerden kaçmadı.

  • Bir ara denize girmek için yerinden kalkan 38 yaşındaki oyuncu, hava rüzgarlı olduğu için kararından vazgeçerek, şezlonguna yöneldi.

  • Kendisini serin sulara bırakan Malkoç Sualp ise oğlu Azur ve arkadaşları ile birlikte eğlenceli zaman geçirdi. Baba-oğulun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

  • AYRILSAK DA BERABERİZ!

    2013'da evlenen ve üç yıl sonra ayrılık kararı alan Bade İşçil ile Malkoç Sualp, böylelikle boşanma sonrası ilk kez tatilde görüntülenmiş oldu. Dost kalan çift, sık sık oğulları için bir araya geliyor.

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