AYRILSAK DA BERABERİZ!

2013'da evlenen ve üç yıl sonra ayrılık kararı alan Bade İşçil ile Malkoç Sualp, böylelikle boşanma sonrası ilk kez tatilde görüntülenmiş oldu. Dost kalan çift, sık sık oğulları için bir araya geliyor.