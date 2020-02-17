Babuko Tarifi, Nasıl Yapılır?
Babuko nasıl yapılır? Beraber bu soruyu yanıtlayacağız. Diğer adıyla şir olan bu yemeğimiz bir çeşit hamur işidir. Yapıp sevdiklerinizle afiyetle paylaşınız.
Babuko Malzemeler:
- 4 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı karbonat
Üst Ayranı için:
- 5-6 diş sarımsak
- 250 gram yoğurt
- 1 ya da 1,5 su bardağı sıcak su
- 200 gram tereyağı
Babuko Yapılışı:
- Tuz, su, un ve karbonat sert bir hamur kıvamı elde edilene kadar yoğrulur.
- Borcam yağlanır hamur borcamın içerisine konur.
- Bastırarak oturtturulur.
- Hamur fırına verilir ve pişirilir.
- Fırını ısıtmadan 180 derecelik fırın içerisine konur üst kısmı pişince ısı düşülür ve içerisinin pişmesi sağlanır.
- Hamur piştikten beş dakika sonra ince keskin bir bıçak yardımıyla kapak şeklinde kesilerek içi oyulur.
- Oyulan hamur parçaları bir kâse içerisinde biriktirilir.
- Bıçakla kesilen o kapak kısmı sert olduğu için küçük kırıntılara bölebilirsiniz.
- Şimdi borcamın içindeki hamur boş bir tencereye benzemelidir.
- Pişen hamurun iyicene dinlenmiş olması gerekir.
- Yoğurt ve yağı koyunca borcama akmasın diye.
- Küçük parçalara ayırdığımız içi tencere şeklindeki hamurumuzun üzerine kubbe gibi koyalım.
- Koyduktan sonra hamurun tadına bakalım eğer tuz oranı düşükse yoğurtlu karışımın içerisine biraz tuz koyalım.
- Yoğurdu çırpalım. Sarımsaklarımızı dövüp yoğurdun içerisine atalım.
- Yoğurdun içerisine sıcak suyumuzu atalım.
- Sulu ayran kıvamında bir karışım elde edelim.
- Ocağın üzerine alalım karışımızı.
- Isıtalım fakat kaynamadan ocaktan alalım.
- Tereyağını bir tavada eritelim.
- Yoğurtlu karışımı kepçeyle borcamdaki hamura dökelim.
- Üzerine kızdırdığımız tereyağını dökelim. Servise hazır.
- Tadı mantıyı andırıyor.
- Ancak kıymasız mantı ve hamuru biraz daha sert mantı hamuruna göre.
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