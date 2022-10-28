Babasının katilinden şikayetçi olmadı! "Kötü huyları vardı!"
Ankara'da, bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle öldürülen 60 yaşındaki Ramazan Dörttaş'ın kızı A.D., babasının kötü huyları olduğunu ifade ederek sanıktan şikayetçi olmadı. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi
Babasının katilinden şikayetçi olmadı! "Kötü huyları vardı!"
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AA
Ankara'nın Mamak ilçesinde, iddianameye göre Yusuf Şavur, annesini taciz ettiği iddiasıyla Ramazan Dörttaş'a saldırarak yaraladı.
BEŞ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
AA'da yer alan habere göre ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dörttaş, yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ
Olaydan sonra tutuklanan sanık Yusuf Şavur'un, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
MAKTULÜN KIZI DURUŞMAYA KATILDI
Ramazan Dörttaş'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Şavur, aile yakınları, maktulün kızı A.D. ve taraf avukatları katıldı.
"TANIŞIKLIĞIMIZ VE HUSUMETİMİZ YOKTU"
Mahkeme Başkanı, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra sanıktan savunma yapmasını istedi. Sanık Şavur, maktul ile geçmişe dayalı husumetlerinin ve tanışıklıklarının olmadığını söyledi.
"KIZ KARDEŞİMİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"
Maktul Dörttaş'ın kendisini hayırsever olarak tanıttığını, bunun üzerine annesinin de boşanma aşamasındaki kız kardeşine yardım etmesi için ondan talepte bulunduğunu belirten Şavur, "Maktul yardım etme bahanesiyle annemden kız kardeşimin telefon numarasını aldı, sonra da rahatsız etmeye başladı. Kız kardeşim bu durumdan kurtulmak için numarasını değiştirdi" diye konuştu.
"ARDINDAN ANNEMİ TACİZ ETMEYE BAŞLADI"
Kız kardeşine ulaşamayan Dörttaş'ın bu kez annesini taciz etmeye başladığını iddia eden Şavur, şunları anlattı:
"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"
"Olay günü annem beni aradı, 'Beni taciz eden adam burada.' deyince annemin bulunduğu yere gittim. Annem çok korkmuştu, onu taksiyle abimlere götüreceğim esnada tacizciyi gördü. Arabadan indim, annem de arkamdan indi. Maktul annemi görünce küfretti, ardından kaçmaya başladı, arkasından koştum. Bir zaman sonra beraber yere düştük. Kalkınca bir iki kez vurdum. Öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Yaşanılanlardan dolayı pişmanım."
BABASININ KATİLİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Sanık ve avukatının beyanının ardından dosyada müşteki olarak yer alan maktulün kızı A.D. söz aldı. Olaydan sonra ifadesine başvurulduğunu belirten A.D, babasının ölümüne neden olan sanık Şavur'dan şikayetçi olmadığını söyledi.
"KADIN PAZARLAMA VE KUMAR GİBİ HUYU VARDI"
Babasının geçmişte sarkıntılık düzeyinde eylemlerinin olduğunu belirten A.D, "Babamın hırsızlık, kadın pazarlama ve kumar gibi kötü huyları vardı. Anneme de sağlığında çok kötülük etti. Annem boşandığı halde ondan kurtulamadı. Sanıktan şikayetçi değilim ve davaya katılma talebim yoktur." ifadelerini kullandı.
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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