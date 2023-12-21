Babasını öldürüp yakan evlat tutuklandı
Çankırı'da babasını bıçakla öldürüp baltayla parçalara ayırdıktan sonra sobada yakmaya çalışan 40 yaşındaki İsmail Demirci tutuklandı
Çankırı'da, tartıştığı babası Hasan Demirci'yi (68) bıçakla öldürüp, cesedini parçaladıktan sonra sobada yakmaya çalışan İsmail Demirci (40), tutuklandı.
Hasan Demirci
Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde oturan Hasan Demirci'den 2 gündür haber alamayan yakınları, dün polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde evde arama yaptı.
BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Hasan Demirci'nin cesedi, parçalanmış halde evdeki sobada bulundu. Gözaltına alınan İsmail Demirci, babasını öldürdüğünü itiraf etti. İsmail Demirci'nin, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü, cesedini baltayla parçaladıktan sonra sobada yakmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı belirlendi.
Oğlu tarafından vahşice öldürülen Hasan Demirci'ye ait ceset parçaları adli tıp kurumuna götürülürken, İsmail Demirci ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.