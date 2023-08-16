Babasından habersiz okuyup Sorbonne'da doktora yaptı

Öğrendiklerimin, Türkiye'deki pek çok kız çocuğuna yardımcı olacağını, ilham ve motivasyon olacağını düşündüğüm için kitaplaştırdım. Kitabımda kör kuyulara düşmüş bir köylü kızının ışığa tırmanma çabasını anlattım. İğneyle kuyu kazarak, bu ışığa nasıl ulaştığını anlattım. Kitabı Türkiye'deki okumak isteyen ve 'Ben ne yapabilirim?' diye çaresiz olan genç kızlara armağan ediyorum. Okuduklarında hiçbir özelliği olmayan bir köylü kızının neler başarabileceğini görüp, onlar da motive olacaktır. Eğer motivasyona ihtiyaçları varsa, bu kitabın onlara ilaç gibi geleceğine inanıyorum" dedi.