1990'lı yılların efsane yarış atı Bold Pilot'ın beyazperdeye yansıyan hikayesinde kendisini canlandıran "Ganesh" adlı at da ilginç öyküsüyle şaşırtıyor. Fiziki özelliği nedeniyle film için seçilen "Ganesh", şampiyon Bold Pilot'ın oğlu olduğunu karakteristik benzerliğiyle de ortaya koyuyor.

AA'nın haberine göre hipodromların rekorları geçilemeyen şampiyonu Bold Pilot ile vesile olduğu büyük aşkın anlatıldığı "Bizim İçin Şampiyon" sinema filmi, kendisini tanıyan tanımayan, atlara gönül veren vermeyen herkesi yürekten etkiledi.

Filmde Bold Pilot'ı canlandıran 5 attan biri olan 9 yaşındaki Ganesh'in hikayesi de bir o kadar ilgi çekici ve şaşırtıcı. Ganesh, başarılarla dolu bir yarış hayatı olmaması nedeniyle hipodromlarda gönülleri fethedemese de Türkiye'de beyazperdenin ilk yıldız atı olmayı başardı.

1996 Gazi Koşusu'nu, Halis Karataş ile yaptığı 2.26.22'lik rekor derece ile kazanan ve tarihe "şampiyon at" olarak adını yazdıran Bold Pilot'ın büyük hayran kitlesine, Ganesh sayesinde her yaş grubundan yenileri eklendi.

BOLD PİLOT'IN OĞLU GANESH SAKATLANINCA YARIŞLARI BIRAKTI

Hayatlarını atlara adamış Atman ailesinin harasında doğup büyüyen, sakatlığı nedeniyle yarışları bırakan Ganesh, bir süre Altınoluk'ta tedavi gördü. Tedavinin ardından Atman ailesinin harasına geri dönen Ganesh, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na hediye edildi.

Daha sonra çıkarıldığı ihalede satılan ve iki kez sahibi değişen Ganesh, en son bir iş adamı tarafından alındı. Ganesh, "Bizim İçin Şampiyon" filminin çekim hazırlıkları sırasında yaşamını sürdürdüğü binicilik akademisinde keşfedildi.

Çekim öncesi Veli Efendi Hipodromu'nda sağlık kontrolünden geçirildiği sırada Ganesh ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Ganesh'in çipi kontrol edildikten sonra şampiyon at Bold Pilot'ın oğlu olduğunun öğrenilmesi, film ekibine "tesadüfün böylesi" dedirtti.

"FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE RUHSAL YAPISI AYNI BABASI GİBİ"

Ganesh'in yaşamını sürdürdüğü Murat Boncuk Binicilik Akademisi'nin sahibi ve at eğitmeni Murat Boncuk, "Bizim İçin Şampiyon" filminin Türkiye için bir nazar boncuğu olduğunu çünkü daha önce bu tarz bir film çekilmediğini söyledi.

Bold Pilot'ın hayat hikayesinin anlatılmasının filme büyük katkı sağladığını çünkü özellikle Anadolu'da yakından tanınan bir at olduğunu belirten Boncuk, "Ganesh, Bold Pilot'ın oğlu, annesi de çok iyi bir kısrak. Ganesh'in bütün fiziksel özellikleri ve ruhsal yapısı da aynı babası gibi." dedi.

Atman ailesinin çiftliğinde doğan ve büyüyen Ganesh'in bir koşu sırasında ayağından sakatlandığını anlatan Boncuk, bunun üzerine Altınoluk'ta bir rehabilitasyon merkezine gittiğini, orada yüzme egzersizleri yaptığını dile getirdi.

Atman ailesinin bir süre daha çiftliklerinde bakmaya devam ettikleri Ganesh'i, Genelkurmay Başkanlığı'na hediye ettiğini aktaran Boncuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Genelkurmay Başkanlığı'ndaki atlar 4-5 yıl sonra ihale ile atçılara veriliyor. İhaleye giren Bursalı bir atçı tarafından Ganesh satın alınıyor. Dolaylı yollardan Ankara, Bursa, Manisa, en sonunda İstanbul'a geliyor. Bir arkadaşımızın çiftliğine şu anki sahibiyle birlikte gittik. Ganesh'i orada gördük, çok beğendik. Arkadaşım satın almak istedi ama Bold Pilot'ın oğlu olduğunu bilmiyorduk.

Sinema filmi için siyah at arayışı başladı çiftliklerde. Bizim çiftliğimize de uğradılar. Sahibinden rica ettiler, biz de seve seve 'tabi' dedik. Atların boynuna veteriner tarafından çip takılır. Merak ettik Ganesh'in soyu nedir diye. Çipi okuttuğumuzda Bold Pilot'ın oğlu olduğu anlaşıldı. Bu çok güzel bir hikaye oldu bizim için de. Hem Bold Pilot'ı canlandırıyor hem de gerçek oğlu oynadı."

Boncuk, film ekibinin Ganesh ile birkaç deneme yaptığını, İngiliz koşu atı olduğu için babasının formlarına da uyduğunu ifade etti.

Atçılıkla ilgili yurt dışından bir ekibin geldiğini, filmde Bold Pilot'ı canlandıran 5 atla bu ekibin özel olarak ilgilendiğini aktaran Boncuk, "Atların karakterlerine göre roller verildi. Ganesh, yatmayı ve şahlanmayı biliyordu. O karelerde Ganesh'i kullandılar. Bold Pilot'ın oğlu olması hassasiyetiyle de yakından ilgilendiler. Ganesh genelde birinci at oldu. Diğer atları da koşarken ahırda tımar yaparken kullandılar." diye konuştu.

"GANESH DE ISLAK ZEMİNİ VE YAĞMURU SEVMİYOR"

Ganesh ile Bold Pilot arasındaki benzerlikleri anlatan Boncuk, "Bold Pilot'ın alnında beyazlık yok ama film için hafif bir boya yapıldı. Boy bos olarak babasının aynısı diyebiliriz. Ayağında da bir beyazlık var Bold Pilot gibi. Bold Pilot, ıslak zemini, yağmuru pek sevmezdi. Aynısı Ganesh'te de var. Hatta Altınoluk'ta rehabilitasyon merkezinde yüzme dersi sırasında havuza girmekte de zorluk çekiyormuş. Bizim manejimizde de pist ıslak olunca çıkmak istemiyor. Çok gürültüyü sevmiyor. Bolt Pilot kabullenene kadar seyisini istemezmiş yanında. Ganesh de seyisini ilk başlarda ahıra sokmuyordu." ifadelerini kullandı.

ENDURANS YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

Boncuk, 17 dönümlük arazide atları padok dedikleri büyük meralara saldıklarını, Ganesh'in de burada arkadaşlarıyla çok mutlu olduğunu, sahibinin kasa kasa havuçlar, maydanozlar getirdiğini, çok huzurlu şekilde çiftlikte yaşadığını söyledi.

Ganesh'in çok rahat ve akıllı bir at olduğunu, eğitim de verdiklerini belirten Boncuk, "Babası hipodromlarda şampiyondu. Ganesh de endurans (atlı dayanıklılık) yarışında çok iyi derece alarak birinci oldu. Ganesh çalışmalarına enduransla devam edecek." dedi.

"İNSANLAR GANESH İLE TANIŞMAK İSTİYOR"

"Bizim İçin Şampiyon" filminden sonra Ganesh'in büyük ilgi gördüğünü dile getiren Boncuk, "Yüzlerce mesaj alıyoruz sosyal medya üzerinden. Ganesh ile tanışmak istiyor insanlar. Talep arttıkça insanların Ganesh ile fotoğraf çektirmelerine izin veriyoruz. Ganesh'e havuç getiriyorlar onu çok seviyorlar. Bizim açımızdan güzel bir şey. Türkiye'nin dönem dizileri, sinema filmleri atçılık alanında gelecek nesile bazı şeyler aşılıyorsa bizim için çok güzel. İnşallah daha çok at filmi yapılır Türkiye'de. Çocuklarımız atlarla gelişirler." diye konuştu.

Boncuk, at severleri Murat Boncuk Binicilik Akademisi'ne Ganesh'i görmeye davet ederek, bu tarz projelerin daha çok olmasını umut ettiklerini dile getirdi.

"GÖZLERİMİN İÇİNE BAKARKEN SANKİ RUHUMA BAKIYORDU"

"Bizim İçin Şampiyon" filminde Begüm Atman Karataş karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah da Avustralyalı eğitmenler tarafından en yetenekli bulunan at olduğu için Ganesh ile çalışmaya başladıklarını söyledi.

Ganesh ile tanışmaya büyük bir merakla gittiğini anlatan Abdullah, "Onunla konuştum, sevdim ve her yaptığıma bir karşılık buldum. Gözlerimin içine bakarken sanki ruhuma bakıyordu Ganesh. İnsana huzur ve konuşma telaşından uzak bir iletişim sağlıyordu. Beraber yürüdük, koştuk. Bir ata sarılabilmek daha önce çok uzak bir ihtimaldi benim için. Ona sarıldığım anda o da bana iyice yanaştı. Mutluluğumu tarif edemem. O, her canlı gibi kendine has ve karakter olarak çok yumuşak, çok uysal bir at. Çok sevdim onunla beraber olmayı." diye konuştu.

"ARAMIZDA İKİ ARKADAŞ GİBİ YAKIN BİR BAĞ OLUŞTU"

Filmde Jokey Halis Karataş'ı canlandıran Ekin Koç da Ganesh'in Bold Pilot'ın oğlu olduğunu film için seçildikten sonra öğrendiklerini belirtti.

Avustralya'dan gelen at eğitmenleri haradaki atları denerken özel hareketleri en çabuk kavrayabilecek atın Ganesh olduğunu söylediğini anlatan Koç, "Bu demekti ki kalan zamanımızın çoğunu artık Ganesh'le geçirecektik. Ben onu, o da beni tanıdıkça birbirimize daha da güvenmeye başladık. Bir süre sonra kendimi en çok onunlayken rahat hissettiğimi fark ettim." dedi.

Filmin tamamında Ganesh ile birlikte vakit geçirdiklerini, yalnızca koşmadıklarını, konuştuklarını, didiştiklerini, beraber yere uzanıp debelendiklerini, ormanda yan yana yürüyüş yaptıklarını, yemeklerini birlikte yediklerini ifade eden Koç, "Onu belki benden daha sık görenler vardı ama yine de aramızda birbirini anlayan iki arkadaş gibi yakın bir bağ oluştuğunu düşünüyorum. Set sürecini güvenli ve rahat geçirdiysek Ganesh'in güzel karakterinin de katkısı büyüktür. Umarım biz de sevgili Ganesh'e hak ettiği ilgi ve alakayı gösterebilmişizdir." diye konuştu.

Atın sahibi Mert Ünsal da Ganesh ile ilk karşılaşma anını şöyle anlattı:

"At arayışı içindeyken kadere bakın yağmurlu bir gecede simsiyah kulakları, ahırda asabi hareketler yapan, ahıra adam sokmayan bir at ile karşılaştım. 3 hafta boyunca atı arazide, köyün içinde, gece yürüyüşlerinde test ettim. Bu denemelerim sayesinde bu atın farklı bir ruhtan geldiğini anladım. Bir gün arazide nereden aklıma geldiyse Harp Okulu Marşı'nı okudum. At kulaklarını dikti yürüyüş modunu değiştirdi. Gülmüştüm. Atın sonradan hikayesini dinleyince şaşırmadım dersem yeridir."