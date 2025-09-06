'Babam ve Oğlum'un Deniz'i Ege Tanman, İstanbul'u terk ediyor

Henüz 7 yaşındayken rol aldığı 'Babam ve Oğlum' filmiyle çocuk yaşta şöhreti yakalayan Ege Tanman, İstanbul'u terk etmeye karar verdiğini duyurdu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tanman; "İstanbul defterini çok yakında kapatıyorum. Yeni hayat, yeni maceralar, yeni heyecanlar. Seni, kaosu, trafiğini özlemem gibi gelse de aşk-nefret ilişkimiz devam edecek İstanbul. Daha güzel zamanlarda daha güzel anılar biriktirmek üzere" ifadelerini kullandı.

