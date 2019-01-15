15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Babaların Babası filmi oyuncuları kimler? Babaların Konusu filmi konusu nedir soruları tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmaması nedeniyle ekranlarda yerli ve yabancı filmler yayınlanmaya devam ediyor. Peki, Babaların Babası filmi nasıl? Yorumlar iyi mi, kötü mü?
BABALARIN BABASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Raşit Çelikezer’in yaptığı senaryosunu Nuri Özgül ve Şenol Zencir’in yazdığı yapımcılığını Selin Altınel’in üstlendiği filmin başrollerini Menderes Samancılar, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Burak Satıbol, İsmail Demirci, Burcu Binici, Abidin Yerebakan, Barış Başar, Ömer Gecü, Erdal Cindoruk, Emre Kentmenoğlu ve Ayşen Sezerel paylaşıyor.
BABALARIN BABASI KONUSU NEDİR?
Birlikte iş yaptığı diğer mafya babalarının arkasından iş çevirdiğini öğrenen Nejdet, onlara bir ders vermek için harekete geçer. Hazırladığı sürprizin en büyüğü ise uzun yıllardır herkesten sakladığı oğludur. Ancak konservatuar mezunu olan Berk balettir. Hiç bir şeyden haberi olmayan genç adamın en büyük hayali ise baş balet olmaktır. Balerin kız arkadaşı ile birlikte mütevazi bir hayat süren Berk kendini bir anda mafya babalarının hesaplaşması içinde bulur. Üstelik onların en büyüğü ve en korkulanı kendi öz babasıdır.
BABALARIN BABASI FİLMİ YORUMLARI NASIL?
Babaların Babası filmini vizyonda izleyen sinemaseverler film hakkında yorumlarını sosyal medya hesaplarından şu sözlerle paylaştı...
*İyi bir komedi filmi nasıl olur? İyi oyuncular (ustalar eşliğinde) bir araya gelir.İyi bir hikaye yazılır.Gerek güncel gerek hatırlatma minvalinde göndermeler yapılır.İşte karşınızda eğlendiren,düşündüren olmuş bir MİZAH filmi;Babaların Babası!!! İyi Seyirler. -Spoiler- Şimdi biz otoban yapacaz.E o otoban için bir sürü ağaç kesilecek tabii.Vallahi nasıl vicdan azabı çekiyorum...Şimdi o kadar betonu kim dökecek ya?! -Spoiler-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!