Fenomen komedi filmi Baba Parası filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Zengin oyuncu kadrosuyla izleyenler tarafından beğenilen Baba Parası filminin yapımcılığını Murat Cemcir, Necati Kocabay, Furkan Yeşilnur tarafından yapılıyor.

BABA PARASI OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural - Selim

Murat Cemcir - Niyazi

Devrim Yakut - Yakut

Rasim Öztekin - Saffet

Yağmur Tanrısevsin - Tülin

Özgür Emre Yıldırım - Erdal

Deniz Barut - Avukat Aslı

Giray Altınok - Bekçi

Osman Alkaş - Selim Üvey Baba

Kenan Civiniz - Adam 3

Sabahattin Ozan Aslan - Adam 2

Ayhan Taş - İmam

Oya Gürel - Selim Üvey Anne

Yağmur Karabal - Taksideki Kız

Zehra Yılmaz - Nurten

BABA PARASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştiği tahmin edilen Baba Parası filminin konusu şöyle:

Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibi olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi açgözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.