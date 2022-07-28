Fenomen komedi filmi Baba Parası filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Zengin oyuncu kadrosuyla izleyenler tarafından beğenilen Baba Parası filminin yapımcılığı ise Murat Cemcir, Necati Kocabay, Furkan Yeşilnur tarafından yapılıyor. İşte detaylar...
BABA PARASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı.
Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibi olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi açgözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.
BABA PARASI OYUNCULARI KİM?
Ahmet Kural - Selim
Murat Cemcir - Niyazi
Devrim Yakut - Yakut
Rasim Öztekin - Saffet
Yağmur Tanrısevsin - Tülin
Özgür Emre Yıldırım - Erdal
Deniz Barut - Avukat Aslı
Giray Altınok - Bekçi
Osman Alkaş - Selim Üvey Baba
Kenan Civiniz - Adam 3
Sabahattin Ozan Aslan - Adam 2
Ayhan Taş - İmam
Oya Gürel - Selim Üvey Anne
Yağmur Karabal - Taksideki Kız
Zehra Yılmaz - Nurten
BABA PARASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştiği tahmin edilen Baba Parası filminin konusu şöyle: Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibi olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi açgözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.
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