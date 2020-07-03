İHA

Samsun'da gece babasını tabancayla vurduğu bir kişi bacaklarından yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde saat 03.00 sırasında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, silah sesi ihbarı sonucu olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ihbarde belirtilen adreste bacaklarından 4 kurşunla vurulan N.B. (44) ile karşılaştı. Yaralı şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.B. ifadesinde kendi kendini vurduğunu iddia etti. N.B.'nin babası K.B. ise, oğlunu kendisinin vurduğunu itiraf etti. Baba K.B. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.