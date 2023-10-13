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        Haberler Gündem 3. Sayfa BABA KATİLİ | İstanbul'da "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu! - Son dakika haberler

        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!

        İstanbul Bahçelievler'de, babası 49 yaşındaki Orhan Çelik'i, kendisini "ev dağınık" diye uyarmasının ardından başlayan tartışmada silahla iki kez ateş ederek öldüren 21 yaşındaki Burak Çelik, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:02 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:14
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        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
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        İstanbul'da olay, Bahçelievler'de 29 Kasım 2021 yılında meydana geldi. Burak Çelik (21) ve babası Orhan Çelik (49) evin dağınık olması sebebiyle tartışmaya başladı.

        BABASI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre Burak Çelik silahını çekip babasına iki el ateş etti, baba Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

        24 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        'Hakkında Haksız Tahrik Altında Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek´ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen Burak Çelik için mahkeme kararını verdi.

        ÖLDÜRME KASTININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Burak Çelik salonda hazır bulundu. Savunmasında öldürme kastının olmadığını söyleyen Burak Çelik 'Haksız tahrik altında üstsoydan akrabayı öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

        İDDİANAMEDEN BAŞLIKLAR

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı´nın hazırladığı iddianamede olay günü Orhan Çelik´in arkadaşı Mesut Koç ile dışarıda alkol içip birlikte ilk önce Cihangir'de bulunan evine gittikleri, Burak Çelik´in bu evi kirlettiğini görünce sinirlendiği anlatıldı. Oğlu Burak Çelik ile birlikte ikamet ettikleri eve arkadaşıyla birlikte giden Orhan Çelik´in burada oğluyla tartışmaya başladığı ve oğluna bıçak çektiği belirtildi.

        MEŞRU MÜDAFAA SINIRINI AŞTI

        Arkadaşı Mesut Koç´un araya girerek elindeki bıçağı aldığı kaydedilirken daha sonra Burak Çelik´in silahını çıkarıp maktule iki el ateş ederek evden kaçtığına yer verildi. Orhan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Çelik´in elinden bıçağın alınmasına rağmen Burak Çelik´in yakın mesafeden ateş ederek babasını öldürmesi eyleminin meşru müdafaa sınırlarını aştığı bu nedenle şüphelinin eyleminin haksız tahrik kapsamında kaldığı değerlendirildi.

        "EŞİMDEN ÇOK İŞKENCE GÖRDÜK"

        Burak Çelik´in `Haksız Tahrik Altında Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek´ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi. Öte yandan yargılamanın önceki duruşmalarında beyanda bulunan anne Birsen Çelik, eşinden yıllardır eziyet çektiklerini belirterek "Çok işkence, eziyet çektim. O gece kendini korumak adına yaptı bunu oğlum. Eşimden çok işkence gördük" diyerek oğlunun beraatını istemişti.

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        #istanbul
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