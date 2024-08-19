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        Haberler Gündem Güncel Baba evlat katili oldu: Uyuşturucu kullanan oğlunu bıçaklayarak öldürdü | Son dakika haberleri

        Baba evlat katili oldu: Uyuşturucu kullanan oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir baba, uyuşturucu kullandığı belirtilen oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:15 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:17
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        Baba evlat katili oldu
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yavuçkuyucağı köyünün Körpe Mahallesi'nde A.K. (53) ile oğlu Okan K. (30) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. elindeki bıçakla oğluna saldırdı.

        Okan K. olay yerinde hayatını kaybetti, babası A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cenaze Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.K, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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        Okan K'nin uyuşturucu kullandığı, bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

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        #kastamonu
        #uyuşturucu
        #cinayet
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