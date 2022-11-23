'Baba'da 'Kadir' intikam için harekete geçti

Çöpköy insanları ise vicdanına daha fazla karşı koyamadı ve Salih'in evini el birliğiyle yapmak için harekete geçti. Evin yeniden yapıldığını gören Selahattin sinirlense de insanların tepkisiyle karşılaştığı için geri adım atmak zorunda kaldı.

Çöpköy halkı Selahattin'e karşı mücadele etmeye ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya başladı. Selahattin'in zorlamasıyla Salih'in evini yıkan Kadir derinden sarsıldı.

Selahattin'in de kabusu olmaya başlayan Kadir, Çöpköy insanının adeta gizli kahramanına dönüştü. Diğer taraftan insanlar artık Selahattin'in sözünü dinlememeye başlarken, Emin Saruhanlı sevgi ve güven kazandı. Saruhanlı ailesinin başlattığı dayanışma bir umuda dönüştü.

Kadir ve Selahattin arasındaki çekişme hat safhaya yükseldi. Kadir, Çöpköy'de insanlara zulüm eden herkesten intikam almaya başladı ve ilk hedefi Muhsin oldu.

Doktorunun kendisini arayıp uyarması üzerine İlhan, Selahattin'in toprağa gömdürdüğü varillerde zehirli atık olduğunu anladı. İlhan'ın tepkisi karşısında kendini tutamayan Selahattin, Begüm'ü açık edecek sözleri ağzından kaçırdı. Selahattin'in arkasında Begüm'ün olduğunu öğrenen İlhan büyük bir şok yaşadı.

İlhan, Begüm'le yüzleşirken Begüm, İlhan'ı tehdit ederek gerçek yüzünü gösterdi. İlhan'ın eski çalışanından bilgiler alarak Verdana Grup'un açığını buldu. Her şeyini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan İlhan'ın bu durumun içinden nasıl çıkacağı merak konusu oldu. Ahmet, Kadir'i öldürmek için tuzak kurdu. Kadir, Büşra'nın tehlikede olduğunu düşündüğü için Ahmet'in tuzak kurduğu yere gitti.

Ahmet, gaz doldurduğu mezbahaya Kadir'i kilitleyip elektrik devresini çalıştırınca büyük bir patlama yaşandı. Ahmet, Kadir'in içeride öldüğünü düşünürken Kadir, Ahmet'in kurduğu pusudan kurtularak finalde büyük bir sürpriz yaptı.

Kadir, Ahmet'in kurduğu pusudan kurtuluyor;

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YENİ BÖLÜMDEN ÖN İZLEME SAHNESİ YAYINLANDI

'Baba'nın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Büşra ve İlhan'ın baş başa aşk dolu dakikalar yaşadığı sahnede Büşra, "Belki bir gün çocuklarımız da olur..." sözleriyle İlhan'ın yüzünü güldürüyor.